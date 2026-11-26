Masan dự kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026, nâng mục tiêu doanh thu lên 105.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông không kiểm soát lên 11.500 tỷ đồng.

Ngày 25/11, CTCP Tập đoàn Masan (Mã chứng khoán: MSN) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 và một số vấn đề nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua hồi tháng 4, Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay ở mức 93.500-98.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông không kiểm soát (NPAT-PreMI) từ 7.250-7.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phương án điều chỉnh mới, doanh nghiệp đề xuất nâng mục tiêu doanh thu thuần lên 98.000-105.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 4,8-7,1% so với kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông không kiểm soát được đề xuất tăng lên 10.000-11.500 tỷ đồng, cao hơn khoảng 38-46% so với mục tiêu đã được cổ đông thông qua trước đó.

Động thái nâng kế hoạch diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Masan tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu ước tính của Ban điều hành công bố ngày 25/11, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 100.810 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 11.617 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Như vậy, chỉ sau 10 tháng, Masan đã thực hiện khoảng 96-103% mục tiêu doanh thu theo phương án điều chỉnh và 101-116% mục tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước lợi ích cổ đông thiểu số không chỉ vượt mức 10.000 tỷ đồng ở kịch bản thấp mà còn cao hơn 117 tỷ đồng so với mục tiêu cao nhất 11.500 tỷ đồng mà HĐQT vừa trình cổ đông.

Xét về động lực tăng trưởng, hai trụ cột chính đóng góp vào kết quả kinh doanh của Masan là hệ sinh thái tiêu dùng và mảng vật liệu công nghệ cao.

Cụ thể, hệ sinh thái tiêu dùng (cOS) ghi nhận doanh thu 70.982 tỷ đồng trong 10 tháng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, WinCommerce đạt doanh thu 39.925 tỷ đồng, tăng 25%; Masan Consumer đạt 27.249 tỷ đồng, tăng 13%; Masan MEATLife đạt 8.620 tỷ đồng, tăng 13% và Phúc Long Heritage đạt 1.915 tỷ đồng, tăng 24%.

Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials (Mã chứng khoán: MSR) ghi nhận doanh thu 29.701 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Theo Masan, kết quả này được hỗ trợ bởi mặt bằng giá vonfram duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện.

Bên cạnh nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, Masan cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông David Tan Wei Ming do từ nhiệm. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất thay đổi số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 xuống còn 5 thành viên.

Các nội dung trên được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời hạn tiếp nhận phiếu biểu quyết là trước 17h ngày 7/12/2026.