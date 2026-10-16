Thiếu tướng Trương Sơn Lâm: MobiFone sẽ làm chủ công nghệ lõi và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, chia sẻ chiến lược chuyển từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ, với trọng tâm phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng thông minh.

Tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone là một trong 3 cá nhân được VDA 2026 tôn vinh ở hạng mục cá nhân. Bên lề lễ trao giải, thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã chia sẻ với VietTimes về quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp và những dấu ấn cá nhân của ông trên hành trình lèo lái con thuyền MobiFone.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone được VDA 2026 tôn vinh ở hạng mục cá nhân.

- Là một trong những cá nhân được tôn vinh chuyển đổi số xuất tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards – VDA 2026), cảm xúc hiện tại của ông thế nào?

- Tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào, bởi đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân được tôn vinh mà còn là thành quả từ sự nỗ lực của tập thể người lao động, cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Kết quả này là dấu mốc cho hành trình bền bỉ của Tổng công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự đồng hành của các đối tác và người dân sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành tin tưởng và giao nhiệm vụ. Chính sự tin tưởng đó đã tạo điều kiện để MobiFone tham gia sâu hơn vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia…

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã chia sẻ với VietTimes về quá trình chuyển đổi số tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

- Chuyển đổi số không đơn thuần nằm ở việc ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là tạo ra những thay đổi thực chất, mang lại giá trị cho cộng đồng. Vậy MobiFone đã lựa chọn hướng đi như thế nào để công cuộc chuyển đổi số đi vào chiều sâu và tạo ra những hiệu quả thực chất như ngày hôm nay, thưa ông?

- Chúng tôi xác định chuyển đổi số là con đường vất vả và nhiều chông gai, đây là một quá trình chuyển đổi cách làm cũ mang tính cố hữu sang nhiệm vụ mới, chưa có trong tiền lệ.

Kể từ khi MobiFone về Bộ Công an, chúng tôi xác định muốn tạo ra những chuyển biến thực chất thì trước hết phải thay đổi từ tư duy, con người. Chúng tôi từng bước chuyển cách quản lý hành chính sang tư duy quản trị lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh năng lực tự chủ công nghệ nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn đang đặt ra.

Thời gian qua, MobiFone đã đồng hành cùng các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Phía sau những tiện ích phục vụ người dân là cả một hệ thống hạ tầng quy mô. MobiFone đã và đang chuẩn bị những gì để khẳng định vị thế là doanh nghiệp công nghệ chủ lực của quốc gia, thưa ông?

- Tôi cho rằng phát triển công nghệ phải luôn gắn liền với bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và chủ quyền số, đảm bảo mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn, tự chủ, lưỡng dụng, góp phần thiết thực vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước và bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Trên tinh thần đó, MobiFone đã và đang tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng mạng viễn thông, xây dựng các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các nền tảng số thông minh.

Đồng thời, chúng tôi tiếp tục chủ động trong xây dựng năng lực và làm chủ công nghệ lõi, sẵn sàng cho những yêu cầu, nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ trong tương lai.

- Công cuộc chuyển đổi số ắt hẳn còn nhiều khó khăn và thách thức phía trước, vậy MobiFone đã và đang chuẩn bị những gì để đảm đương những nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới?

- Chúng tôi đã xây dựng chiến lược phát triển cho MobiFone đến giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nội dung trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi từ một doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ.

Chiến lược của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hạ tầng viễn thông đồng bộ, hiện đại, mà còn tập trung phát triển các trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán đám mây.

Bên cạnh đó là phát triển các nền tảng số hiện đại, thông minh để tham gia đồng hành và phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của đất nước.

- Xin cảm ơn ông!