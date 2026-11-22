Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” diễn ra tối 23/11 tại Đà Nẵng, quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, MONO, Tóc Tiên, Hương Tràm và Hoàng Bách, cùng các tiết mục kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Tối ngày 23/11, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng do thành phố tổ chức, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Chương trình được xây dựng thành 5 chương gồm: “Nguồn cội”, “Ươm mầm”, “Vươn khơi”, “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, dẫn dắt khán giả qua dòng chảy văn hóa từ cội nguồn dân tộc đến nhịp sống đương đại.

Mở đầu là đại cảnh “Trăm miền di sản – Chung mái nhà Việt Nam”, tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh cộng đồng. Các chương tiếp theo khắc họa những sắc thái văn hóa đặc trưng của miền Trung và xứ Quảng, từ dấu ấn văn hóa Chămpa, thương cảng Hội An, nghệ thuật Tuồng, Bài Chòi, văn hóa Cơ Tu đến các lễ hội, làng nghề truyền thống và văn hóa biển.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình cũng chuyển tải câu chuyện trao truyền di sản giữa các thế hệ, tinh thần lao động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ở hai chương “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại được thể hiện qua những tiết mục trẻ trung, giàu màu sắc, kết nối âm nhạc, múa, vũ kịch và các hình thức trình diễn đương đại. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ, phát huy tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Chương trình dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, Hoàng Bách, Phương Mỹ Chi, MONO, Tóc Tiên, Hương Tràm, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Trần Ngọc Anh, Lyly, Hồng Phi, Ali Thục Phương, Cao Phú Quý và rapper V-High.

Cùng tham gia còn có các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng, nhóm bè thiếu nhi, các nhóm múa và vũ đoàn. Dẫn chương trình là MC Đức Bảo và MC Phan Huỳnh Như Thùy.

Điểm nhấn của sự kiện là sân khấu quy mô lớn tại Cung Thể thao Tiên Sơn, với sức chứa khoảng 7.000 khán giả. Sân khấu trung tâm hình tròn, gồm hai tầng biểu diễn, kết hợp hệ thống màn hình LED lưới, vách mapping, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh hiện đại, tạo không gian trình diễn đa chiều, tăng tính kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Thông qua chương trình và chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, TP Đà Nẵng hướng đến lan tỏa nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, truyền thống.

Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung – một đất nước giàu bản sắc văn hóa, đoàn kết, năng động và đang phát triển mạnh mẽ trong dòng chảy thời đại.