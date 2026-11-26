Trung bình mỗi năm, PNJ chi 32 - 42 tỷ đồng cho lương và thù lao của các thành viên HĐQT và ban điều hành. Người nhận nhiều nhất không phải Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

Thống kê từ báo cáo của 4 năm gần nhất là 2022 – 2025, tổng thu nhập của dàn HĐQT và ban điều hành đạt hơn 158 tỷ đồng, trong đó các thành viên HĐQT chiếm 116 tỷ đồng, trong khi ban điều hành được khoảng 41,7 tỷ.

Nguồn: Thống kê từ báo cáo tài chính PNJ.

Chi tiết cho thấy, năm 2025, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, có thu nhập bình quân 720 triệu đồng/tháng. Cả năm tương đương 8,64 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2024, thu nhập bà Dung nhận được 813 triệu đồng/tháng; năm 2023 nhận về 735 triệu đồng/tháng và năm 2022 là 630 triệu đồng/tháng.

Tính riêng giai đoạn 2022 – 2025, bà đã nhận về tổng cộng 34,78 tỷ đồng lương, thù lao.

Ông Lê Trí Thông mới là lãnh đạo nhận về mức lương, thù lao cao nhất trong dàn lãnh đạo nhờ vào vị trí nắm giữ của mình. Nhân sự cấp cao này nhận thu nhập từ 2 nguồn riêng biệt với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (vị trí Tổng Giám đốc sau đó giao cho ông Phan Quốc Công kể từ ngày 3/4/2026).

Trong 4 năm, riêng khoản thu nhập quy đổi từ chức danh Tổng Giám đốc của ông Thông là 28,26 tỷ đồng; khoản từ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT là 6,9 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2025, ông Thông nhận mức thu nhập chức danh Tổng Giám đốc là 644 triệu đồng/tháng, tương ứng 7,73 tỷ đồng/năm. Mức thu nhập với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT là 175 triệu đồng/tháng, tương ứng 2,1 tỷ đồng/năm. Tổng cộng thu nhập năm 2025 của ông Lê Trí Thông là 9,83 tỷ đồng/năm.

Trước đó cũng với chức vụ như trên, ông Thông nhận về 9,59 tỷ đồng cho năm 2024 khi đảm nhiệm hai vai trò. Mức thù lao của vị doanh nhân này lần lượt là 7,08 tỷ đồng và 8,66 tỷ đồng cho hai năm 2022 và 2023.

Ông Lê Trí Thông nhận về mức lương, thù lao gần 10 tỷ đồng/năm 2025 khi đảm nhiệm hai chức vụ tại PNJ, cao hơn Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh: PNJ.

Những thành viên khác trong ban điều hành PNJ là giám đốc cao cấp cũng có mức lương ấn tượng. Trung bình năm 2025, họ nhận về 337 triệu đồng/tháng, tức hơn 4,04 tỷ đồng.

Con gái của bà Dung – bà Trần Phương Ngọc Thảo – người đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch nhận về 322 triệu đồng/tháng, tức khoảng 3,86 tỷ đồng. Mức thu nhập này cao hơn 84% so với mức 175 triệu đồng/tháng mà ông Lê Trí Thông nhận về cho cùng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Dù vậy, mức lương năm 2025 của ái nữ bà Dung đã suy giảm so với hai năm trước đó. Năm 2022, người này nhận về 3,36 tỷ, năm 2023 là 4,68 tỷ và năm 2024 cao nhất 5,52 tỷ đồng.

Nguồn: Thống kê từ báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Ba thành viên HĐQT độc lập PNJ cũng có mức thù lao cao. Ông Nguyễn Tuấn Hải, ông Lê Quang Phúc và bà Tiêu Yến Trinh đã nhận về lần lượt 220 triệu đồng/tháng, 306 triệu đồng/tháng và 238 triệu đồng/tháng trong năm 2025.

Tính chung giai đoạn 2022 – 2025, thù lao của ba thành viên HĐQT độc lập này đạt lần lượt 10,8 tỷ đồng, 14,66 tỷ và 11,15 tỷ đồng.

Có thể thấy, PNJ đã chi một khoản kha khá để trả thù lao cho các lãnh đạo cấp cao. Tổng thu nhập của dàn HĐQT và ban điều hành đạt hơn 158 tỷ đồng cho 4 năm gần nhất. Trong khi đó, tổng chi phí nhân viên cùng giai đoạn lên tới 1.945 tỷ đồng.

Tính riêng năm 2025, chi phí nhân viên tổng cộng 500 tỷ đồng, riêng cho ban lãnh đạo cấp cao và HĐQT là 42 tỷ đồng.

Bộ máy nhân sự PNJ đang 'cồng kềnh', nhiều lãnh đạo chủ chốt nộp đơn thôi chức

Trong cuộc trao đổi với báo chí vào cuối tuần vừa rồi được đăng tải trên PNJ Blog, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công thừa nhận tình hình tài chính công ty “hết sức khẩn cấp”.

Ông Phan Quốc Công nói: “Vấn đề cốt lõi nằm ở chính bộ máy của chúng tôi. Hệ thống đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Một quyết định phải đi qua quá nhiều cấp, còn trách nhiệm chia nhỏ cho nhiều người nhưng thiếu người theo đến cùng.

Khi cần ra quyết định, quá trình trao đổi kéo dài. Quyết định chậm thì xử lý cũng chậm, trong khi thị trường không chờ mình. Chi phí cho bộ máy lớn nhưng khả năng phản ứng chưa tương xứng. Đó là những bất cập đã tích tụ, đến khi có biến cố thì bộc lộ rõ.

Vì vậy PNJ sẽ cần phải cải tổ, cắt giảm. Theo Tổng giám đốc Phan Quốc Công, tỉ lệ cắt giảm nhân sự sẽ diễn ra cao nhất ở khối hội sở, nhằm giảm các tầng nấc hành chính trung gian và dồn nguồn lực cho lực lượng sản xuất và cửa hàng tuyến đầu.

Theo đó, các ủy ban trung gian bị xóa bỏ để thu gọn đầu mối và cắt các bước trao đổi kéo dài làm chậm quy trình phê duyệt. Công ty kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự nhờ tái cấu trúc này.

Đặc biệt tại Ban Giám đốc, ông Công cho biết PNJ đang kế hoạch thay đổi quá nửa thành viên Ban Giám đốc.

Theo phân công mới, Ban điều hành PNJ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành; HĐQT có trách nhiệm định hướng, giám sát. Những bất cập kéo dài cần được nhìn nhận ở cả hai cấp.

"Chúng tôi cần những người nhạy bén, chủ động, dám nhận trách nhiệm. Sau sắp xếp trước mắt, công ty còn phải xây lại quy trình, quy chế và cách phối hợp. Không thể chỉ ghép người, đổi tên phòng ban rồi giữ nguyên những tầng nấc, khoảng trống trách nhiệm cũ", CEO PNJ chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Phan Quốc Công cũng thừa nhận: "Thành thật mà nói, tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp. Doanh số chưa đủ bù chi phí vận hành thường xuyên, mỗi tháng công ty vẫn liên tục lỗ. Thu hẹp khoản lỗ này là việc chúng tôi phải làm ngay.

Trong bối cảnh đó, lần lượt các nhân vật chủ chốt của PNJ đã nộp từ nhiệm. Tính tổng cộng từ đầu tháng 11/2026 tới nay, 8 nhân sự cấp cao đã cùng nộp đơn xin thôi chức tại PNJ.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2028 đã được cho thôi chức theo nguyện vọng kể từ ngày 17/11.

Ngày 19/11, 3 giám đốc cấp cao của PNJ cũng đồng loạt nộp đơn rút lui. HĐQT PNJ đã thông qua các quyết định, hiệu lực từ ngày 26/11.

Đó là các nhân sự: ông Đào Trung Kiên, phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, phụ trách Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, phụ trách Khách hàng và Bán lẻ.

Tiếp đó hôm 22/11, các thành viên HĐQT độc lập gồm của ông Mai Hữu Tín; ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh đã đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ vì nguyện vọng cá nhân.

Hay mới đây, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành cũng đã thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Marketing nhiệm kỳ 2026–2029 theo đơn từ nhiệm của ông và do hết hạn hợp đồng lao động.