Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn từng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, gắn với cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha năm 1858-1860.

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ký Quyết định số 5311/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố.

Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, được xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX.

Hai công trình có vị trí chiến lược trong việc kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc – Nam, bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng, đồng thời góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), khu vực này từng diễn ra những trận giao tranh quyết liệt giữa quân triều Nguyễn và quân xâm lược, gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng của quân và dân ta. Những dấu tích còn lại góp phần khẳng định giá trị lịch sử của hai công trình, phản ánh truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc.

Để làm rõ giá trị di sản, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP tổ chức khai quật khảo cổ khẩn cấp, đồng thời lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. Các đợt khai quật diễn ra trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5/2026, với tổng diện tích 600 m2, gồm 300 m2 tại mỗi địa điểm.

Qua khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật có giá trị, bổ sung tư liệu khoa học phục vụ nghiên cứu về quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình.

Trên cơ sở kết quả này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ khoa học trình xếp hạng. Việc công nhận di tích tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu kết quả khai quật, đề xuất giải pháp bảo vệ lâu dài các dấu tích khảo cổ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn.