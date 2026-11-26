Đại đô thị thể thao hơn 9.100ha của Vinhomes tại phía nam Hà Nội lần thứ hai đổi tên trong chưa đầy một năm, thành Vinhomes Global Centre. Dự án lùi thời hạn hoàn thành toàn bộ từ năm 2035 sang quý IV/2036.

Ngày 25/11, HĐQT Công ty CP Vinhomes thông qua việc điều chỉnh tên gọi, quy mô và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Theo nghị quyết, dự án được đổi tên thành Khu đô thị Trung tâm thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre. Quy mô dự án khoảng 9.139 ha, thời hạn hoàn thành toàn bộ dự kiến vào quý IV/2036, thay vì năm 2035 như kế hoạch trước đó.

Đây là lần thứ hai dự án thay đổi tên gọi kể từ khi được công bố. Ban đầu, công trình mang tên Khu đô thị thể thao Olympic. Đến tháng 5/2026, dự án được đổi tên thành Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đến tháng 11/2026, dự án tiếp tục được đổi tên thành Vinhomes Global Centre.

Về tổng mức đầu tư, ngày 6/11, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án điều chỉnh vốn đầu tư dự kiến của dự án từ 925.651 tỷ đồng lên 1.225.011 tỷ đồng, tăng 299.360 tỷ đồng, tương đương 32,3%.

Cơ cấu nguồn vốn không thay đổi. Trong đó, vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư tối thiểu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, phần vốn huy động tối đa chiếm 85%. Riêng Vinhomes dự kiến góp 35% trong phần vốn chủ sở hữu của liên danh.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị thể thao Olympic (nay là Vinhomes Global Centre. Ảnh: VHM.

Khu đô thị Trung tâm thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre được khởi công vào tháng 12/2025, nằm tại khu vực phía nam Hà Nội, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường. Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng, gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi.

Trước đó, ngày 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo liên danh nhà đầu tư dự án đủ điều kiện huy động 237.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình nhà ở. Liên danh gồm Vinhomes, Công ty CP Đầu tư bất động sản Ngọc Hồi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Ngọc Quý và Công ty CP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương Lai.