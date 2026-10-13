Giải mã nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của 8 tỷ phú USD Việt Nam

Từ bất động sản, sản xuất, hàng không đến ngân hàng và bán lẻ, 8 tỷ phú USD Việt Nam gây dựng tài sản qua những hệ sinh thái kinh doanh khác nhau, với dấu ấn riêng về sở hữu và chiến lược phát triển.

Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD theo danh sách của Forbes gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, hai Phó Chủ tịch Vingroup là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.

Bên cạnh đó còn có Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Tính đến ngày 13/10, tổng tài sản ước tính của 8 tỷ phú Việt Nam khoảng 52 tỷ USD. Đáng chú ý, ba thành viên liên quan tới Vingroup sở hữu khối tài sản lên tới 41 tỷ USD.

Nguồn dữ liệu Forbes/TK: Minh Khang-AI

Trên thế giới, không hiếm những gia tộc có nhiều thành viên sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD. Tại Việt Nam, gia đình của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup là trường hợp đầu tiên.

Hiện tại, ông Vượng sở hữu khối tài sản được Forbes ước tính khoảng 34,3 tỷ USD, xếp thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp nắm hơn 703 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ Vingroup. Khối tài sản của Chủ tịch Vingroup còn lớn hơn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch TCC Group, tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov.

Tên tuổi của ông Vượng gắn liền với Vingroup - tập đoàn tư nhân đa ngành, hoạt động ở 6 lĩnh vực trọng tâm gồm công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và thiện nguyện xã hội.

Các trụ cột này song hành cùng các đơn vị trong hệ sinh thái như Vinhomes, Vinschool, VinFast, Vinmec, Vinpearl, Vincom Retail, Green SM, VinMetal, VinSmart Future, VinRobotics, VinSpeed, VinEnergo, VinUniversity...

6 lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Vingroup. Nguồn: Báo cáo thường niên.

Theo TCBS, nếu nhìn ở góc độ dòng tiền thì ở Vingroup hiện có hai nhóm chính là nhóm tạo tiền - nền tảng của tập đoàn và nhóm tiêu vốn - kỳ vọng của tương lai.

Trong đó, nhóm thứ nhất gồm Vinhomes, Vinpearl, Vincom Retail cùng y tế và giáo dục đang là nhóm đang tạo tiền với các hoạt động như bán hàng, cho thuê, thu học phí và viện phí đều đặn. Nhóm thứ hai có VinFast, VinSpeed, VinEnergo đang ở giai đoạn tiêu vốn với các hoạt động như xây nhà máy, mua thiết bị, giải phóng mặt bằng, nghiên cứu và phát triển, chưa hoặc mới bắt đầu tạo doanh thu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu Vingroup đạt hơn 221.920 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gấp 4,6 lần cùng kỳ, đạt 20.904 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tích cực của Vingroup chủ yếu đến từ doanh số bán hàng kỷ lục của Vinhomes. Cụ thể, “cỗ máy lợi nhuận” của Vingroup ghi nhận doanh số bán hàng (bao gồm bán lẻ và giao dịch bán sỉ) trong nửa đầu năm đạt khoảng 148.100 tỷ đồng nhờ việc bàn giao Ocean Park 2 -3, Green Paradise cùng các thương vụ bán buôn quy mô lớn.

Bên cạnh đó là sự phục hồi của các mảng kinh doanh thường xuyên (nghỉ dưỡng, giải trí, bán lẻ, y tế – giáo dục) và sự cải thiện của mảng sản xuất sau khi VinFast tái cấu trúc theo mô hình asset-light cũng giúp lợi nhuận Vingroup được cải thiện.

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Vingroup.

Đằng sau quá trình phát triển của Vingroup không thể không nhắc tới dấu ấn của nữ tỷ phú Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn. Bà là người đồng hành cùng chồng - tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Ukraine, trước khi trở về Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo xếp hạng của Forbes, Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương sở hữu khối tài sản 3,9 tỷ USD, xếp thứ 1.093 trong danh sách tỷ phú thế giới tính đến ngày 13/10.

Không chỉ kinh doanh, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng còn mở rộng dấu ấn sang lĩnh vực khoa học và công nghệ toàn cầu.

Năm 2020, hai người đồng sáng lập quỹ VinFuture, tổ chức vận hành giải thưởng VinFuture nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu và sáng chế khoa học – công nghệ có tiềm năng tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.

Mới đây, bà Hương còn lọt top những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương do Tạp chí Fortune (Mỹ) bình chọn cùng với Tổng giám đốc Vinamilk, Tổng giám đốc Viettel Global...

Một thành viên khác trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản tỷ USD là bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương. Theo Forbes, bà Hằng hiện có tài sản ước tính 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.533 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Bà Hằng là một trong những cộng sự gắn bó với vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu kinh doanh tại Đông Âu, trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Năm 2005, bà Hằng được bầu vào HĐQT Vingroup và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐQT từ năm 2010 đến nay. Bà cũng là cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed.

Bà Phạm Thúy Hằng. Ảnh: Vingroup.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn tại Vingroup. Bà Hằng (em gái bà Hương) nắm 228 triệu cổ phiếu, hơn 2,9% vốn.

Tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch VietJet Air là nữ tỷ phú USD đầu tiên được Forbes công nhận và là người Việt Nam thứ hai sau ông Phạm Nhật Vượng có tên trong danh sách này.

Bà Thảo đang sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.025 trong danh sách những người giàu nhất thế giới tính đến ngày 13/10. Theo thông tin công bố, bà Thảo nắm hơn 61 triệu cổ phiếu VJC, chiếm 8,02% vốn. Đồng thời, nữ doanh nhân sở hữu 169 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,3% vốn tại HDBank tại ngày 30/6/2026.

Với triết lý “mang lại cơ hội đi máy bay cho tất cả mọi người”, bà Thảo đã góp phần thay đổi diện mạo ngành hàng không Việt Nam, đưa giấc mơ bay đến gần hơn với hàng triệu người dân. Dưới sự lãnh đạo của bà, Vietjet vươn lên trở thành một trong những hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Chủ tịch VietJet Air là nữ tỷ phú USD đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Vietjet.

Bên cạnh đó, nữ tỷ phú cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng còn xây dựng nên Sovico Group, một tập đoàn đa ngành, hoạt động trải dài ở nhiều lĩnh vực như hàng không, tài chính, bất động sản và năng lượng.

Trong đó, ba quân bài chủ lực của Sovico có thể kể đến là: Hàng không (Vietjet), Tài chính tiêu dùng (HD Saison) và Ngân hàng (HDBank). Hiện tại, bà Thảo đang là Phó chủ tịch thường trực tại HDBank, vị trí này được bà đảm nhiệm từ năm 2005 đến nay.

Với những đóng góp to lớn, bà Thảo nhiều lần được nhận các danh hiệu cao quý như top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, top các nhà lãnh đạo nữ quyền lực nhất châu Á, giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc nhất tại khu vực ASEAN… Bên cạnh đó, bà còn được đưa vào đề tài nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Harvard (Mỹ).

Trong danh sách tỷ phú được Forbes nhiều năm qua là ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát. Ông Long được biết đến với biệt danh “vua thép” của Việt Nam khi Hoà Phát luôn giữ được vị trí số 1 trong ngành thép Việt Nam, top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất trên thế giới tính đến cuối năm 2025.

Theo xếp hạng của Forbes, Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long có khối tài sản lên tới 2,3 tỷ USD, xếp thứ 1.770 trong danh sách tỷ phú thế giới tính đến ngày 13/10.

Tỷ phú Trần Đình Long. Ảnh: Hoà Phát.

Ngoài làm thép, những năm qua, tỷ phú Long còn lấn sân sang mảng nông nghiệp. Hiện tại, Hòa Phát dẫn đầu về sản lượng trứng gà ở khu vực phía Bắc với gần 1 triệu quả mỗi ngày. Thức ăn chăn nuôi giữ thị phần Top 13 tại Việt Nam về sản lượng. Chăn nuôi heo nằm trong Top 10 công ty có quy mô đàn nái lớn.

Trong chiến lược 3-5 năm tới, Hòa Phát sẽ tập trung vào phát triển theo chiều sâu kết hợp mở rộng quy mô theo hướng bền vững hơn. Dự kiến, với mảng chăn nuôi heo, công ty sẽ tiếp tục mở rộng tại miền Bắc và miền Đông Nam Bộ kết hợp Tây Nguyên. Với mảng thức ăn chăn nuôi, công ty sẽ mở rộng một nhà máy thức ăn chăn nuôi để nâng tổng công suất lên 1 triệu tấn/năm.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát tập trung phát triển hai mảng chính là hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản nhà ở - đô thị. Bên cạnh các khu công nghiệp đang vận hành, tập đoàn liên tục mở rộng quỹ đất tại các địa phương phía Bắc, đồng thời phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị và nhà ở xã hội gắn với nhu cầu của người dân, chuyên gia và công nhân.

Bên cạnh thép, nông nghiệp và bất động sản, Hòa Phát còn phát triển mảng điện lạnh - điện máy gia dụng với hai thương hiệu Hòa Phát và Funiki. Từ các sản phẩm quen thuộc như điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang máy giặt, máy lọc nước và nhiều thiết bị gia dụng khác.

Thông tin công bố cho thấy ông Trần Đình Long hiện nắm hơn 2,1 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,7% vốn. Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 6,8% vốn.

Trong danh sách của Forbes, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD thì có tới 6/8 trong số họ từng học tập rồi gây dựng sự nghiệp tại các nước Đông Âu như ông Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, Ngô Chí Dũng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo….

Trong số các tỷ phú Việt Nam, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang là hai đối tác kinh doanh thân thiết, có mối quan hệ gắn bó qua nhiều lĩnh vực. Họ từng là du học sinh và khởi nghiệp tại Nga, sau đó trở về Việt Nam từ đầu thập niên 90 và cùng đầu tư vào Techcombank và sau đó hợp tác xây dựng Masan như ngày hôm nay.

Với khối tài sản ròng 2,3 tỷ USD, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh xếp thứ 1.816 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Còn Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang ở vị trí 3.250 khi sở hữu 1,1 tỷ USD.

Hiện tại, Masan hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ, thực phẩm - thịt chế biến, khai khoáng và vật liệu công nghệ cao; sở hữu chuỗi bán lẻ WinCommerce (WCM), Masan Consumer (MCH), Masan MEATLife (MML) và MHT. Theo ước tính của Kantar Worldpanel Vietnam năm 2024, khoảng 98% hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng ít nhất một sản phẩm tiêu dùng của Masan.

Theo dữ liệu công bố, ông Quang hiện trực tiếp và gián tiếp sở hữu gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương khoảng 31,19% vốn điều lệ Masan. Do giá trị tài sản phụ thuộc chủ yếu vào biến động cổ phiếu MSN nên nhiều lần ông Quang đã ra vào danh sách tỷ phú USD khi thị trường chứng khoán biến động mạnh.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh (trái) và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang (phải).

Sau khoảng thời gian song hành cùng tỷ phú Quang, đến tháng 4/2018, ông Hùng Anh từ bỏ mọi chức vụ tại Masan để tập trung cho Techcombank theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước khi một cá nhân không được kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo ngân hàng và doanh nghiệp.

Từ đây, dấu ấn của tỷ phú Hồ Hùng Anh mới thực sự nổi bật. Dưới thời của ông, Techcombank theo đuổi hướng phát triển có phần khác biệt so với mô hình ngân hàng truyền thống khi đặt trọng tâm vào chuyển đổi số và hệ sinh thái tài chính.

Trong đó có một dấu mốc quan trọng là vào năm 2016 khi ngân hàng triển khai Zero Fee - chương trình miễn phí giao dịch chuyển khoản điện tử đầu tiên tại Việt Nam, giúp Techcombank tạo ra thế trận mới trong ngành tài chính.

Tính đến cuối quý II/2026, Chủ tịch Techcombank và người thân nắm giữ hơn 19% vốn tại nhà băng. Trong đó, ông Hùng Anh sở hữu hơn 78 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,1% vốn. Bà Thuỷ (vợ ông Hùng Anh) nắm hơn 348 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9%.

Ông Hồ Hùng Anh và người thân nắm giữ hơn 19% vốn Techcombank. Nguồn: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026.

Nếu hai nhà lãnh đạo Techcombank, Masan lọt vào danh sách tỷ phú USD từ sớm thì đến năm 2026 Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng mới được Forbes vinh danh.

Trước khi được biết đến với vai trò ông chủ ngân hàng, ông Dũng từng khởi nghiệp tại Nga với thương hiệu mì ăn liền mang tên Rollton. Sau đó, vị tỷ phú về Việt Nam lập nghiệp tại các doanh nghiệp đầu tư và tài chính.

Song, sự gia nhập VPBank kể từ năm 2010 mới mang lại "bến đỗ" dài hạn và danh tiếng trong sự nghiệp của vị doanh nhân họ Ngô. Dưới sự dẫn dắt của ông, VPBank từng bước chuyển mình từ một ngân hàng quy mô nhỏ trở thành một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. Ảnh: VPBank.

Hiện tại, hệ sinh thái của VPBank bao gồm ngân hàng mẹ VPBank cùng với loạt công ty con: tài chính tiêu dùng (FE Credit), chứng khoán (VPBankS), bảo hiểm phi nhân thọ (OPES), ngân hàng số CAKE by VPBank cùng nhiều nền tảng công nghệ - dịch vụ khác.

Cập nhật đến ngày 13/10, ông Ngô Chí Dũng hiện sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD, xếp thứ 2.919 thế giới.

Còn tại VPBank, ông Dũng hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của nhà băng với hơn 328 triệu cổ phiếu, tương đương 4,1% vốn điều lệ ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhiều người thân của ông Dũng cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu VPB. Trong đó, mẹ ruột Vũ Thị Quyên sở hữu 325 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,1%; bà Hoàng Anh Minh (vợ) nắm giữ 326 triệu cổ phiếu, tức khoảng 4,1%.