5 gương mặt Việt Nam lọt top những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương

Fortune công bố danh sách 100 nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, trong đó Việt Nam có 5 đại diện đến từ các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Việt Nam ghi nhận 5 nữ doanh nhân lọt top 100 nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lần lượt từ trái sang phải: Nguyễn Bạch Điệp, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Hoa, Đặng Huỳnh Ức My và Phạm Thu Hương.

Ngày 6/10, Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, vinh danh 100 nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Fortune đánh giá các ứng viên dựa trên quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, lộ trình phát triển sự nghiệp, tầm ảnh hưởng, năng lực đổi mới sáng tạo cùng những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Trong đó, nhóm công nghệ là ngành có số lượng đại diện đông đảo nhất trong danh sách năm nay với 16 nữ lãnh đạo được vinh danh, vượt qua ngành ngân hàng với 14 đại diện.

Theo Fortune, sự xuất hiện nổi bật của họ phản ánh vai trò ngày càng trung tâm của công nghệ đối với nền kinh tế Châu Á, trong bối cảnh các doanh nghiệp nền tảng kỹ thuật số, sản xuất tiên tiến và các ngành dựa trên công nghệ khác không ngừng mở rộng quy mô cùng tầm ảnh hưởng.

Trong số 100 nữ lãnh đạo được vinh danh, 76 gương mặt trở lại từ danh sách năm ngoái và 24 gương mặt lần đầu xuất hiện, đưa một thế hệ lãnh đạo mới vào bảng xếp hạng bên cạnh nhiều tên tuổi doanh nhân kỳ cựu và uy tín nhất khu vực.

Bảng xếp hạng trải rộng trên 14 thị trường thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 18 đại diện, tiếp theo là Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông (Trung Quốc) với 16 đại diện và Singapore với 12 đại diện.

Tại Việt Nam, Fortune ghi nhận có 5 đại diện gồm bà Phạm Thu Hương, bà Mai Kiều Liên, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Bạch Điệp và bà Đặng Huỳnh Ức My.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup

Trong đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup đứng vị trí thứ 37 trong tổng danh sách 100 người. Đáng nói, đây cũng là lần đầu vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup. Ảnh: Vingroup.

Fortune giới thiệu bà Hương là một trong những người tham gia xây dựng Vingroup cùng chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sau khi học luật quốc tế tại Kyiv, bà từng cùng ông Vượng phát triển hoạt động kinh doanh mì ăn liền tại Ukraine trước khi trở về Việt Nam.

Hiện bà Hương giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Trước đó, bà từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch GSM, doanh nghiệp vận hành nền tảng gọi xe điện Xanh SM, trước khi chuyển giao vị trí này vào tháng 9/2026.

Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk

Đứng thứ hai trong nhóm người Việt là bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk, ở vị trí 71.

Fortune cho biết Vinamilk hiện là doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống niêm yết lớn nhất Việt Nam, với giá trị thị trường khoảng 4,9 tỷ USD tại thời điểm xếp hạng. Sản phẩm của công ty đã hiện diện tại 65 thị trường, trong khi doanh thu xuất khẩu năm gần nhất tăng 25%.

Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk. Ảnh: Vinamilk.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng giám đốc Viettel Global

Kế tiếp là bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng giám đốc Viettel Global (Mã: VGI) khi đứng thứ 84 trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng giám đốc Viettel Global. Ảnh: Viettel Global.

Sinh năm 1980, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại Viettel cũng như kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường viễn thông của Viettel.

Trước khi trở thành thành viên HĐQT Viettel Global vào năm 2023, bà Hoa kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Viettel như trưởng phòng đầu tư quốc tế, phó ban xúc tiến đầu tư, phó tổng giám đốc phụ trách xúc tiến đầu tư, trưởng ban pháp chế Tập đoàn. Bà Hoa hiện là nữ CEO đầu tiên của Viettel Global, bắt đầu giữ chức từ tháng 2/2025.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail

Cùng với bà Phạm Thu Hương, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail (Mã chứng khoán FRT) cũng lần đầu góp mặt trong danh sách Most Powerful Women Asia với vị trí thứ 90.

Trong hồ sơ vinh danh, Fortune đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bà Nguyễn Bạch Điệp trong quá trình phát triển Long Châu trở thành động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, đóng góp gần 70% doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2025.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail. Ảnh: Forbes.

Fortune cũng ghi nhận góc nhìn thận trọng của bà trước những biến động của thị trường, khi áp lực giá cả và căng thẳng địa chính trị đang tác động đến xu hướng chi tiêu cho các sản phẩm công nghệ mới.

Từ nền tảng bán lẻ công nghệ, FPT Retail từng bước mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hình thành hai trụ cột kinh doanh FPT Shop và Long Châu. Quá trình này không chỉ mở thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp mà còn đưa FPT Retail đến gần hơn với những nhu cầu thiết yếu trong đời sống người dân.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS

Đại diện thứ 5 của Việt Nam là bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS (mã chứng khoán: SBT) và Betrimex. Bà My được xếp hạng thứ 95 những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Châu Á.

Bà Ức My là thế hệ kế nghiệp tại hệ sinh thái TTC Group (sáng lập bởi ông Đặng Văn Thành và vợ là bà Huỳnh Bích Ngọc).

Trong đó, bà My gia nhập doanh nghiệp mía đường do mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc gây dựng và trở thành Chủ tịch TTC AgriS từ tháng 7/2024.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS. Ảnh: TTC AgriS.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My định hướng AgriS phát triển theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp, kết nối vùng nguyên liệu, công nghệ, dữ liệu, chế biến, nguồn vốn, thương mại và thị trường.

Doanh nghiệp hiện phát triển hơn 200 dòng sản phẩm từ các ngành hàng nông nghiệp chủ lực như mía, dừa, chuối, lúa gạo và dứa, phục vụ thị trường trong nước và gần 80 thị trường quốc tế.