Chân dung ái nữ 24 tuổi làm Tổng giám đốc Bepharco

Gia nhập Bepharco từ tháng 8/2026, bà Trần Ngô Minh Anh sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc doanh nghiệp dược phẩm này từ ngày 1/11.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) vừa công bố bà Trần Ngô Minh Anh (sinh năm 2002) được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 1/11.

Trước đó, bà Minh Anh đã tham gia công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp từ tháng 8.

Bà Trần Ngô Minh Anh là ái nữ của Chủ tịch Ngân hàng Nam Á. Ảnh: Nam A Bank.

Theo giới thiệu, bà Trần Ngô Minh Anh sinh năm 2002, là con gái của một Chủ tịch ngân hàng.

Trước đây, bà Minh Anh từng theo học chuyên ngành tài chính tại University of Central Florida (Mỹ) nhờ học bổng dành cho thành tích học tập xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp, bà Minh Anh làm việc tại New Omni Bank (NOB), một ngân hàng có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, với gần 3 năm kinh nghiệm tại NOB, bà có cơ hội tiếp cận môi trường hoạt động ngân hàng tại Mỹ, tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Tháng 8/2026, bà trở về Việt Nam và bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bà được bầu vào Hội đồng quản trị và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc công ty.

Chiếc ghế Tổng Giám đốc của Bepharco thời gian gần đây đã có nhiều lần thay đổi người nắm giữ. Trước bà Minh Anh, ông Nguyễn Khắc Hanh làm Tổng Giám đốc và nhân vật này vừa có đơn từ nhiệm vào ngày 30/9.

Về lý do, ông Hanh cho biết cần sắp xếp lại thời gian, kế hoạch công việc cá nhân và tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược dài hạn khác của công ty. Theo nội dung đơn, ông nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm trọn vẹn vai trò điều hành trực tiếp các hoạt động thường nhật trên cương vị Tổng Giám đốc.

Ông Hanh cũng cho biết trong thời gian qua, bản thân cùng Ban điều hành đã tập trung kiện toàn hệ thống phân phối, thúc đẩy tái cấu trúc tổ chức, quản trị dòng tiền và mở rộng danh mục sản phẩm chiến lược.

Người nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc lâu nhất là ông Phạm Thứ Triệu. Người này được bổ nhiệm từ tháng 4/2019 nhưng thôi chức kể từ tháng 6/2026.

Không những thế, nhân sự cấp cao của Bepharco cũng có biến động khi Giám đốc Tài chính Bepharco là Nguyễn Thế Quốc Uy đã thôi chức kể từ ngày 15/6/2026.

Bepharco được thành lập từ năm 1963, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và cung ứng thuốc.

Năm 2004, công ty cổ phần hóa, đổi tên thành CTCP Dược phẩm Bến Tre với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Nhà nước sở hữu 51% vốn.

Năm 2009, cổ phiếu của Bepharco được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã DBT. Năm 2013, Nhà nước thực hiện thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống còn 34% và đến cuối năm 2014 thì thoái sạch vốn. Năm 2020, công ty chuyển sang niêm yết trên sàn HoSE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng 417 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đạt khoảng 25 tỷ đồng, tăng hơn 137% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo doanh nghiệp giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến từ hoạt động chuyển nhượng 3,7 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha, ghi nhận doanh thu tài chính hơn 16 tỷ.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý II/2026 tổng tài sản của Bepharco ở mức khoảng 881 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả khoảng 585 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 296 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu DBT đang giao dịch quanh mức 13.200 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt khoảng 290 tỷ đồng.