Con trai Chủ tịch Sơn Kim Group và nữ họa sĩ “gây sốt” với loạt ảnh bên hoa, nhẫn

Loạt ảnh doanh nhân Nguyễn Hoàng Việt và họa sĩ Phan Anh Thư bên hoa hồng, chiếc nhẫn thu hút hơn 70.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chúc mừng trên mạng xã hội.

Loạt ảnh hoa và nhẫn gây chú ý trên mạng xã hội

Mới đây, Nguyễn Hoàng Việt, con trai ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Sơn Kim Group, và bạn gái Phan Anh Thư thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh tình cảm bên hoa hồng đỏ và chiếc nhẫn.

Qua hình ảnh được chia sẻ, không gian xuất hiện trong loạt ảnh là một căn hộ trên cao nhìn về phía trung tâm TP.HCM, với tòa tháp Bitexco và cảnh quan ven sông Sài Gòn ở phía đối diện.

Trong các bức ảnh, Nguyễn Hoàng Việt và Phan Anh Thư ngồi bên nhau giữa không gian được trang trí đơn giản với hoa hồng đỏ và chiếc nhẫn.

Phan Anh Thư chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn trên tay cùng dòng trạng thái: “Sinh nhật năm nay tự nhiên cổ có chồng… Too happy to be EM26” trên tài khoản Instagram và Facebook.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Việt đăng loạt ảnh trên tài khoản Instagram cá nhân với chú thích “16.07.26”. Cặp đôi chưa công bố thời điểm tổ chức đám cưới.

Tính đến 19h ngày 19/10, các bài đăng liên quan thu hút hơn 70.000 lượt thích. Cụ thể, bài đăng trên tài khoản Instagram của Phan Anh Thư nhận 31.600 lượt thích, bài đăng trên Facebook đạt 16.300 lượt thích, trong khi bài đăng Instagram của Nguyễn Hoàng Việt thu hút 22.300 lượt thích. Bên cạnh đó, bên dưới các bài đăng là hàng trăm bình luận gửi lời chúc mừng cặp đôi.

Phan Anh Thư được biết đến là nữ họa sĩ trẻ. Cô sinh năm 2000 tại Huế, tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất tại Đại học Tôn Đức Thắng trước khi tập trung theo đuổi hội họa chuyên nghiệp.

Anh Thư từng đăng quang Hoa hậu Tuổi teen châu Á năm 2019 tại Ấn Độ và lọt top 25 Miss World Vietnam cùng năm. Từ năm 2022, cô chuyển hướng sang sáng tác nghệ thuật. Năm 2023, nữ họa sĩ trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Cặp đôi bắt đầu xuất hiện công khai tại triển lãm cá nhân EM 25 của Anh Thư vào giữa tháng 1/2026. Sau đó, Nguyễn Hoàng Việt nhiều lần xuất hiện bên bạn gái tại các sự kiện nghệ thuật ở TP.HCM, Huế, Hội An và Singapore.

Bà nội chia sẻ hình ảnh cháu nội và bạn gái

Mối quan hệ của Nguyễn Hoàng Việt và Phan Anh Thư nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ gia đình Sơn Kim, đặc biệt là bà nội Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group.

Sau khi loạt ảnh của cháu trai và bạn gái thu hút sự chú ý, bà Nguyễn Thị Sơn chia sẻ trên tài khoản cá nhân bài thơ “Nhân duyên” do Hoàng Việt sáng tác, kèm video ghi lại nội dung bài thơ.

Bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group từng chia sẻ hình ảnh cháu nội và họa sĩ Anh Thư trên Facebook cá nhân hồi tháng 2 vừa qua. Ảnh chụp màn hình.

Bài thơ được xem như lời bày tỏ tình cảm của Hoàng Việt dành cho bạn gái, đồng thời hé lộ khía cạnh lãng mạn của chàng trai thuộc gia tộc kinh doanh Sơn Kim.

Động thái chia sẻ của bà Nguyễn Thị Sơn thu hút sự quan tâm khi chuyện tình cảm của Hoàng Việt và Phan Anh Thư đang được chú ý trên mạng xã hội.

Sơn Kim Group có lịch sử kinh doanh bắt nguồn từ ngành dệt may, với nền tảng là doanh nghiệp Đại Thành hình thành từ giữa thập niên 1950. Qua nhiều thế hệ, gia đình mở rộng hoạt động sang bất động sản, bán lẻ, thời trang và các lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực bất động sản, SonKim Land tham gia phát triển nhiều dự án nhà ở cao cấp tại TP.HCM, trong đó có Gateway Thảo Điền, The Nassim và The Metropole Thủ Thiêm. Các dự án này thuộc phân khúc cao cấp, gắn với lợi thế về vị trí và hệ thống tiện ích.