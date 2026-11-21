Công an TP Huế đã xử phạt 10 trường hợp với tổng số tiền 126,25 triệu đồng do đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, cố tình gán ghép hai vụ án độc lập.

Ngày 21/11, Công an TP Huế thông tin kết quả bước đầu triển khai đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và làm sạch địa bàn



Trong đó, đáng chú ý là kết quả điều tra hai vụ án liên quan đến sai phạm trong cung cấp thực phẩm trường học và các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên.

Khởi tố 4 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ tại trường học

Theo Công an TP Huế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các cấp về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, lực lượng công an đã tiến hành rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú tại trường học, tập trung xác minh những dấu hiệu vi phạm.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Minh Châu, có trụ sở tại phường Mỹ Thượng và Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan, cùng có trụ sở tại phường Mỹ Thượng, TP Huế.

Hai bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng, đều là nguyên Hiệu trưởng các trường tiểu học Trần Quốc Toản và Quảng Thành.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố 11 bị can trong vụ án liên quan xâm hại tình dục người chưa thành niên

Cũng trong quá trình triển khai đợt cao điểm, Công an TP Huế đang điều tra vụ án liên quan đến các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP Huế xử lý các trường hợp tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh CATP.

Đáng chú ý, Công an TP Huế khẳng định hai vụ án nêu trên hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng việc thông tin về hai vụ án xuất hiện gần nhau, một số cá nhân đã cố tình gán ghép, phát tán và bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Qua xác minh, Công an TP Huế đã xử phạt 10 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền 126,25 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ để xử lý thêm 6 trường hợp khác.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những nội dung chưa được xác thực, tránh tiếp tay cho việc lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.

Khi quá trình điều tra hai vụ án có kết quả và đủ điều kiện công khai, cơ quan chức năng sẽ thông tin theo quy định.