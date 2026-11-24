Dự án Đường hoa biển Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỷ đồng, gồm 21 mô hình trang trí kết hợp chiếu sáng nghệ thuật, trải dài dọc các tuyến và bãi biển từ phía Bắc đến phía Nam thành phố.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường hoa biển với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026–2027.

Theo kế hoạch, dự án đầu tư 21 mô hình kết hợp cây hoa và hệ thống điện chiếu sáng trang trí tại vỉa hè, quảng trường, công viên dọc các tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành và các bãi biển An Bàng, Cửa Đại, Tam Thanh.

Trên tuyến Võ Nguyên Giáp, nhiều mô hình trang trí được bố trí với các chủ đề như “Cổng chào đường hoa biển Đà Nẵng” tại khu vực Lăng Ông, “Hoa muống biển”, “Gia đình bạch tuộc”, “Sứa biển”, “Những cánh buồm vươn xa”, “Tháp hoa”, “Song ngư”, “Thúng”, “Đèn lồng Hội An” và “Hồn gốm Thanh Hà”.

Tại tuyến Hoàng Sa, dự án bố trí mô hình “Đàn cá” ở nút giao Hoàng Sa – Lê Đức Thọ và “Thuyền lướt sóng” tại nút giao Hoàng Sa – Nguyễn Huy Chương. Trong khi đó, công viên biển Nguyễn An Ninh trên đường Nguyễn Tất Thành sẽ có mô hình “Cá voi vươn ra biển lớn”.

Không gian Đường hoa biển cũng được mở rộng đến các điểm du lịch phía Nam thành phố, với các cụm trang trí mang chủ đề “Biển An Bàng” tại phường Hội An Tây, “Biển Cửa Đại” tại phường Hội An Đông và “Biển Tam Thanh” tại phường Quảng Phú.

Các mô hình sử dụng nhiều chất liệu như thép, thép tấm, sắt uốn và nhựa composite, kết hợp hoa trang trí, hiệu ứng phản quang và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Một số mô hình đã được sử dụng trong những năm trước sẽ được tận dụng, cải tạo nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Sau khi hoàn thành, các cụm trang trí dự kiến được duy trì trong 4 tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 4/2027.

Theo UBND thành phố, dự án nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị ven biển, nâng cao chất lượng không gian công cộng, bổ sung điểm tham quan, vui chơi cho người dân và du khách. Qua đó, Đà Nẵng kỳ vọng quảng bá hình ảnh thành phố biển năng động, thân thiện và tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch trong mùa cao điểm đầu năm.

Đường hoa biển là hoạt động được thành phố duy trì và làm mới qua các năm. Năm 2024, mô hình được triển khai với 13 cụm trang trí dọc tuyến Võ Nguyên Giáp. Đến năm 2025, đường hoa tiếp tục được tổ chức trên tuyến đường này, với chiều dài gần 2km. Việc mở rộng quy mô và phạm vi trong dự án lần này cho thấy định hướng phát triển không gian cảnh quan ven biển thành chuỗi điểm đến phục vụ du lịch.