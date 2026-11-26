Đà Nẵng đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng đợt đầu trước ngày 25/3/2027, hướng tới khởi công tuyến đường tốc độ cao đô thị nối trung tâm thành phố với Chu Lai trước ngày 29/3/2027.

Tại cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư dự án Tuyến đường tốc độ cao đô thị kết nối từ trung tâm TP Đà Nẵng đến Chu Lai hôm 25/111, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cơ bản thống nhất lộ trình bàn giao mặt bằng qua 4 đợt do các đơn vị, nhà đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất thống nhất.

Trong đó, đợt bàn giao đầu tiên phải hoàn thành trước ngày 25/3/2027, các đợt tiếp theo thực hiện theo tiến độ đã đề ra.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu không thay đổi hai mốc tiến độ khởi công dự án trước ngày 29/3/2027 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 30/6/2030.

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo TP giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì công tác GPMB toàn tuyến, phối hợp chính quyền địa phương thẩm định, phê duyệt hồ sơ theo quy định.

Các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết và thành lập tổ công tác; trong đó xác định rõ thời gian bắt đầu, kết thúc, đơn vị chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ.

Đối với 7 khu tái định cư phục vụ dự án, Sở Tài chính và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phiếu thẩm định để trình Hội đồng thẩm định. Các tài liệu cần được gửi trước cho thành viên Hội đồng nghiên cứu, tránh kéo dài thời gian thẩm định.

UBND các xã, phường liên quan có trách nhiệm tổ chức họp, lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận của người dân về việc triển khai các khu tái định cư; đồng thời trực tiếp thực hiện công tác GPMB, tái định cư tại 7 khu này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiên cứu bố trí kinh phí hợp đồng bổ sung nhân lực, bảo đảm tăng cường ít nhất 3 cán bộ cho mỗi xã, phường có khu tái định cư.

Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát quỹ đất hiện có, các dự án tái định cư đang triển khai và quỹ nhà, đất đủ điều kiện bố trí cho người dân bị ảnh hưởng, ưu tiên nguồn lực do địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Về nhu cầu di dời mồ mả, UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua phối hợp Sở Xây dựng thống kê số lượng cần di dời, rà soát khả năng tiếp nhận của các nghĩa trang hiện hữu và xác định nhu cầu còn thiếu. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, tham mưu phương án sử dụng, mở rộng, nâng cấp nghĩa trang hiện có hoặc xây dựng nghĩa trang mới.

Đối với công tác mốc giới và quy hoạch, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Dự án Tuyến đường tốc độ cao đô thị kết nối từ trung tâm TP Đà Nẵng đến Chu Lai có chiều dài khoảng 87,6 km, điểm đầu tại nút giao Hồ Xuân Hương, điểm cuối tại sân bay Chu Lai; có tuyến nhánh kết nối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài khoảng 4,3 km.

Dự án thiết kế với định hướng xây dựng tuyến đường đô thị tốc độ cao, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Phương án đầu tư phân kỳ nghiên cứu mặt cắt hành lang rộng 138 m, trước mắt xây dựng 6 làn xe (3 làn mỗi chiều), kết hợp quy hoạch quỹ đất phát triển đô thị dọc tuyến theo mô hình TOD.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng; dự kiến khởi công ngày 29/3/2027 và hoàn thành, đưa toàn tuyến vào hoạt động trước ngày 30/6/2030.

Sau khi được xây dựng, dự án được kỳ vọng hình thành trục giao thông kết nối Đà Nẵng với khu vực phía Nam và sân bay Chu Lai, tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến.