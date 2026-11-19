Đến ngày 19/11, thành phố đã giải ngân 67,9% nguồn kinh phí gần 1.960 tỷ đồng dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; hơn 628 tỷ đồng vẫn chưa được sử dụng.

Vốn đầu tư phát triển đạt tỷ lệ giải ngân 72,9%

Theo báo cáo tuần thứ 47 của Sở KH&CN TP Đà Nẵng, tính đến 15h15 ngày 19/11/2026, tổng kinh phí phân bổ cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) năm 2026 là 1.959 tỷ đồng, chiếm 3,57% tổng chi ngân sách địa phương (54.952 tỷ đồng).

Trong số này, nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ gần 1.000 tỷ đồng cho 28 dự án thuộc 10 chủ đầu tư, cơ quan quản lý. Nguồn kinh phí chi thường xuyên hơn 959,7 tỷ đồng, gồm 449,2 tỷ đồng thuộc khối sở, ban, ngành và 510,5 tỷ đồng phân bổ cho 93 xã, phường.

Lũy kế đến thời điểm báo cáo, tổng số vốn đã giải ngân đạt 1.331,4 tỷ đồng, tương đương 67,9% tổng kinh phí được phân bổ; còn 628 tỷ đồng chưa giải ngân. So với kỳ báo cáo tuần 46, giá trị giải ngân tăng 21,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,4 điểm phần trăm.

Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, thành phố đã giải ngân 728,2 tỷ đồng trong tổng số hơn 999,6 tỷ đồng, đạt 72,9%; còn 271,3 tỷ đồng chưa giải ngân.

Xét theo nguồn vốn, ngân sách Trung ương đã giải ngân hơn 273,8 tỷ đồng trong tổng số 515,2 tỷ đồng được phân bổ, đạt 53,1%. Trong khi đó, nguồn ngân sách địa phương giải ngân 454,4 tỷ đồng trên tổng số 484,4 tỷ đồng, đạt 93,8%.

TP Đà Nẵng liên tiếp đạt giải thưởng xuất sắc trong những năm qua. Ảnh VDA 2026.

Trong 10 chủ đầu tư, cơ quan quản lý, có 6 đơn vị thuộc nhóm giải ngân tốt, đạt từ 80% - 100%. Đáng chú ý, Sở KH&CN TP, Văn phòng Đảng ủy xã Núi Thành và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đều đạt tỷ lệ giải ngân 100%; Văn phòng Thành ủy đạt 97%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hội An đạt 93%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch đạt 83,3%.

Ba đơn vị thuộc nhóm khá, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đạt 71,6%; Văn phòng Đảng ủy phường Hội An đạt 67,7% và Công an thành phố đạt 65,6%. Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bàn Thạch là đơn vị duy nhất thuộc nhóm yếu, với tỷ lệ giải ngân 35,1%.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật còn hơn 252,6 tỷ đồng chưa giải ngân; Công an thành phố còn 14,5 tỷ đồng. Đây là hai đơn vị có số vốn chưa giải ngân lớn trong nhóm chủ đầu tư nguồn vốn đầu tư phát triển.

15 đơn vị cấp sở, ngành giải ngân dưới 30%

Cũng theo Sở KH&CN TP Đà Nẵng, đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên, khối sở, ban, ngành được phân bổ 449,2 tỷ đồng, đã giải ngân 275,1 tỷ đồng, đạt 61,2%; còn 174,2 tỷ đồng chưa giải ngân.

Trong 24 cơ quan, đơn vị thuộc khối này, Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII giải ngân 100%, Sở Y tế đạt 81,1%. Bốn đơn vị thuộc nhóm khá, trong đó Sở KH&CN TP đạt 71,2%; Sở NN&MT đạt 67,4%; Văn phòng Thành ủy đạt 64% và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đạt 63,6%.

Ở chiều ngược lại, có 15 đơn vị giải ngân dưới 30%. Trong đó, 8 đơn vị đã phát sinh giải ngân nhưng tỷ lệ còn thấp, gồm Sở Xây dựng (28,6%), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (26,4%), Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (25,6%), Sở Tài chính (19,9%), Văn phòng UBND thành phố (11,5%), Sở Công Thương (3,2%), Trung tâm Phát triển quỹ đất (2,1%) và Sở Nội vụ (1,1%).

Đặc biệt, 7 đơn vị chưa ghi nhận giải ngân, gồm Công an thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Thành Đoàn Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Chính trị và Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Tổng kinh phí được phân bổ cho 7 đơn vị này là 11,8 tỷ đồng.

Đối với khối xã, phường, tổng kinh phí chi thường xuyên được phân bổ là 510,5 tỷ đồng, đã giải ngân 328,1 tỷ đồng, đạt 64,3%; còn 182,4 tỷ đồng chưa giải ngân.

Một góc Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng. Ảnh XM.

Trong tổng số 93 xã, phường, có 46 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ 80% trở lên; 16 địa phương đạt từ 60% đến dưới 80%; 18 địa phương đạt từ 40% đến dưới 60%; 9 địa phương đạt từ 30% đến dưới 40% và 4 địa phương giải ngân dưới 30%.

Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết tỷ lệ giải ngân của khối xã, phường chịu tác động đáng kể từ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được bổ sung vào thời điểm tháng 9 và tháng 10/2026. Riêng nhiệm vụ này đã phân bổ 304,7 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân 140,6 tỷ đồng, đạt 46,1%, làm giảm tỷ lệ giải ngân chung của nhiều địa phương.

Đà Nẵng làm gì để gỡ vướng, thúc đẩy giải ngân trong những tháng cuối năm

Theo đánh giá của Sở KH&CN TP Đà Nẵng, bên cạnh chuyển biến tích cực tại khối xã, phường, tiến độ giải ngân một số nguồn kinh phí vẫn còn hạn chế. Một số dự án chuyển tiếp đã phát sinh thanh toán theo mã ngành kinh tế cũ nên gặp khó khăn khi điều chỉnh sang mã ngành KHCN, ĐMST và CĐS.

Đối với kinh phí sự nghiệp, các dự án công nghệ thông tin cần thời gian hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu. Đặc thù nhiều dự án chỉ được thanh toán sau khi sản phẩm hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và chạy thử cũng khiến tiến độ giải ngân tập trung vào những tháng cuối năm.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở KH&CN TP Đà Nẵng kiến nghị thành phố xem xét chưa đưa các xã, phường mới được bổ sung kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 10/2026 vào đánh giá, xếp loại tỷ lệ giải ngân trong giai đoạn này. Sở NN&MT được đề nghị theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân nguồn kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cung cấp số liệu đối chiếu hằng tuần.

Một góc Trung tâm IOC Đà Nẵng. Ảnh XM.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước hoàn thành thủ tục điều chỉnh mã ngành kinh tế, rà soát và đối chiếu dữ liệu. Trong đó, Công an thành phố cần xử lý thủ tục điều chỉnh mã ngành đối với 2 dự án, Bệnh viện Quảng Nam đối với 1 dự án.

Với 628 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân, việc tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, hồ sơ và tổ chức thực hiện được xem là yêu cầu quan trọng để thành phố đẩy nhanh tiến độ sử dụng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian còn lại của năm 2026.