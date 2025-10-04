Đòn tấn công "bóp nghẹt sự sống" khiến Crimea "không thể ở" được phương Tây đề xuất

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace kêu gọi phương Tây hỗ trợ Ukraine tăng cường tấn công Crimea, làm bán đảo này không thể sinh sống để gây áp lực lên Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã kêu gọi phải có một sự leo thang lớn trong các cuộc tấn công nhằm vào Crimea để gây gián đoạn nghiêm trọng đời sống dân sự trên bán đảo có vị trí chiến lược này.

Được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thiết chế quốc phòng Anh, ông Wallace nhấn mạnh các nước phương Tây cần ủng hộ nỗ lực để đảm bảo Crimea “không thể sinh sống được”.

“Chúng ta phải giúp Ukraine có năng lực tầm xa để làm cho Crimea trở nên không thể tồn tại. Chúng ta cần bóp nghẹt cuộc sống ở Crimea”, ông phát biểu, và thêm rằng: “Nếu nó không thể sinh sống hoặc không thể vận hành được… Tôi nghĩ, nếu chúng ta làm được điều đó, ông Putin sẽ đột nhiên nhận ra ông ta có thứ để mất”.

Ông Wallace đề xuất ưu tiên các cuộc tấn công nhắm vào cầu Kerch nối Crimea với vùng Krasnodar của đất liền Nga – dự án hạ tầng trị giá 3,6 tỷ USD từng bị hư hại nhẹ trong các cuộc tấn công tháng 10/2022 và tháng 7/2023, trong khi nhiều vụ tấn công khác được báo cáo đã bị ngăn chặn.

Vụ nổ trên cầu eo biển Kerch trong cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: MW.

Crimea là vùng lãnh thổ mà cả Nga và Ukraine đều tuyên bố chủ quyền, và đã được sáp nhập vào nhà nước Nga vào năm 2014. Bán đảo tranh chấp này là mục tiêu bị tấn công dữ dội trong các đợt tấn công bằng vũ khí của Ukraine; mặc dù phần lớn các cuộc tấn công được báo cáo đã bị đánh chặn, một số vụ vẫn thành công.

Các mục tiêu từng bị nhắm tới bao gồm bãi biển, các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như các mục tiêu quân sự như hệ thống phòng không. Một cuộc tấn công lớn gần đây diễn ra ngày 28/6 đã nhắm vào sân bay Kirovske, phá hủy nhiều trực thăng, trong đó có ít nhất một trực thăng tấn công Mi-28. Một trong những vụ tấn công tàn phá nhất được triển khai vào tháng 5/2024 bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, đã phá hủy ít nhất 2 tiêm kích MiG-31.

Khi lực lượng bộ binh Ukraine chịu tổn thất nặng nề dọc các tuyến mặt trận từ đầu năm 2025, và khi nước này đối mặt với nguy cơ sụp đổ về quân lực lẫn nền kinh tế, khả năng các nước phương Tây sẽ tìm cách hỗ trợ một sự leo thang lớn các cuộc tấn công do Ukraine phát động nhắm vào các hạ tầng then chốt của Nga đã gia tăng. Những cuộc tấn công như vậy có thể được coi là biện pháp buộc Moscow tạm ngừng thù địch, từ đó cho Quân đội Ukraine thời gian cần thiết để hồi phục.

Bệ phóng tên lửa đất đối không thuộc hệ thống tầm xa S-400 ở Crimea. Ảnh: MW.

Crimea đã được củng cố phòng thủ mạnh mẽ từ giữa thập niên 2010, đặc biệt nhằm chống các cuộc tấn công đường không, với mật độ dày đặc các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga được triển khai tại đây.

Đáp trả các cuộc tấn công liên tục và việc chuyển giao quy mô lớn các tên lửa đạn đạo và hành trình phương Tây cho Ukraine, sức mạnh phòng thủ của Crimea trong 18 tháng qua đã được nâng cao đáng kể.

Quan sát xu hướng này, phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk nhận xét vào cuối tháng 9: “Tôi không biết họ còn có thể triển khai thêm hệ thống phòng không mới nào ở Crimea. Họ đã đặt ở đó gần như mọi thứ họ có. Người Nga từ lâu đã tập trung hệ thống S-500 Prometey ở đó. Đối với họ, Crimea luôn và vẫn là một vị trí quan trọng về mọi mặt. Bán đảo có ý nghĩa chiến lược và địa chính trị với họ”.

“Họ sẽ bám giữ nó đến cùng. Họ đang tăng cường phòng không ở Crimea nhiều hơn so với các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, điều này có thể đợi: cho đến khi lực lượng bộ binh Ukraine tiếp cận khu vực, chưa có chuyện giải phóng lãnh thổ”, ông nói thêm.

Mặc dù các nguồn phương Tây nhìn chung bi quan về khả năng chiếm lại Crimea và tái sáp nhập nó vào nhà nước Ukraine, việc tối đa hóa thiệt hại có thể làm gia tăng áp lực buộc nhà nước Nga chấp nhận các điều khoản do phương Tây đề ra. Điều này lại có thể đặt Ukraine vào vị thế mạnh hơn đáng kể.

Theo Military Watch