Ukraine dùng UAV tấn công trường học ở Gorlovka, 3 dân thường bị thương

Ít nhất 3 dân thường đã bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào thành phố Gorlovka của Nga trong hôm 3/10.

Theo giới chức địa phương, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Gorlovka – thành phố thuộc vùng Donbass với dân số trước chiến sự khoảng 230.000 người. Thành phố này nằm gần chiến tuyến và nhiều lần bị pháo kích bởi lực lượng Ukraine.

Thị trưởng Ivan Prikhodko cho biết các UAV đã tấn công vào chiều thứ Sáu theo giờ địa phương, gây hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều phương tiện. Đến tối, các máy bay không người lái tiếp tục đánh trúng một trường học và một tòa chung cư.

Trước đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Denis Pushilin cho biết hai thiếu niên ở Gorlovka đã bị thương bởi một thiết bị nổ trong một vụ việc riêng biệt.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, từ ngày 15 đến 24/9, có 27 dân thường thiệt mạng và khoảng 160 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.

Theo RT