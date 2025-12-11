Đà Nẵng đề xuất tăng thu nhập cho cán bộ: Ai được hưởng, mức tăng thế nào?

UBND TP Đà Nẵng trình HĐND xem xét tăng thu nhập cho hơn 54.500 cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2026. Người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể nhận thêm đến 4,75 triệu đồng/tháng, tổng kinh phí dự kiến gần 2.000 tỷ đồng.

Hơn 54.500 người được tăng thu nhập

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc tinh gọn chính quyền 2 cấp giúp hoạt động của bộ máy hiệu lực, hiệu quả; chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc tăng lên; nhiều thủ tục hành chính, yêu cầu bức thiết của người dân, doanh nghiệp phải giải quyết. Nhất là áp lực công việc ngày càng lớn nhưng mức thu nhập chưa đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công chức, người lao động.

Do vậy, để đảm bảo mức sống cho cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm, năng lực, trình độ cao yên tâm công tác cần có chính sách đảm bảo tính tương xứng với năng suất lao động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của TP.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét thông qua Nghị quyết tăng thu nhập cho cán bộ công chức, người lao động theo Tờ trình của UBND TP.

Dự kiến có khoảng hơn 54.500 người được áp dụng quy định này nếu được phê duyệt, đồng thời thu nhập tăng thêm được chi trả hàng quý trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Hiệu quả công việc được thể hiện thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở hệ số tăng thu nhập và mức lương cơ bản của cán bộ công chức, viên chức.

Mức hưởng tối thiểu đối với cán bộ công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tối thiểu 1,5 triệu đồng/người/tháng; đối với cán bộ công chức, viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu 500.000 đồng/người/tháng.

Đối với cán bộ công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ thì việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm chỉ tính ở vị trí việc làm có chức danh, chức vụ cao nhất.

Gần 2.000 tỷ đồng cho thu nhập tăng thêm trong năm 2026

Về phương án chi thu nhập tăng thêm, từ năm 2026, cán bộ công chức, viên chức có kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/người/tháng; Cán bộ công chức, viên chức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,3 lần lương/người/tháng; xếp loại hoàn thành nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,1 lần lương/người/tháng.

Từ năm 2027 trở đi, UBND TP trình HĐND TP quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hằng năm nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của CB-CCVC.

Với đề xuất này, dự kiến, tổng mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức năm 2026 là hơn 1.956 tỷ đồng; dự kiến cho cả giai đoạn 2026 - 2028 là hơn 7.614 tỷ đồng.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Với mức điều chỉnh này, dự kiến thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ công chức, viên chức năm 2026 dự kiến như sau: Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ công chức là 4,75 triệu đồng/người/tháng, viên chức là 4,38 triệu đồng/người/tháng; Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với cán bộ công chức là 2,85 triệu đồng/người/tháng, viên chức là 2,63 triệu đồng/người/tháng; Mức hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ công chức là 0,95 triệu đồng/người/tháng, viên chức là 0,88 triệu đồng/người/tháng.

Trước đó, tại phiên họp diễn ra ngày 27/11. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất với nội dung về hệ số chi thu nhập tăng thêm nêu trên. Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm từ nguồn cải cách tiền lương tại các cơ quan, đơn vị và nguồn cải cách tiền lương tại ngân sách TP, ngân sách cấp xã.