Doanh thu của "ông lớn" chip AI hàng đầu Trung Quốc qúy III tăng gấp 13 lần!

Theo Nhật báo Kinh tế, hãng sản xuất chip AI hàng đầu Trung Quốc Cambricon ngày 17/10 công bố báo cáo tài chính quý III, cho thấy doanh thu tăng 13,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chuyển từ thua lỗ sang có lãi.

Doanh thu và lợi nhuận tăng bùng nổ

Trong bối cảnh nhu cầu tính toán trong nước bùng nổ và hạ tầng AI phát triển nhanh chóng, Cambricon – công ty chip AI được gọi là “Nvidia Trung Quốc” tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng: doanh thu quý III đạt 1,72 tỷ nhân dân tệ (NDT), tăng 1332% (13,3 lần) so với cùng kỳ năm trước - một tốc độ tăng trưởng “choáng ngợp” trong ngành chip AI. Lợi nhuận ròng 560 triệu NDT, giúp công ty duy trì ba quý liên tiếp có lãi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 4,607 tỷ NDT, tăng 2386%, lợi nhuận ròng đạt 1,605 tỷ NDT, lần đầu tiên thoát lỗ lịch sử và chuyển sang tăng trưởng bền vững.

Cambricon cho biết doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh nhờ vào việc liên tục mở rộng thị trường và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế. Sau khi loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường, tổng lợi nhuận ròng ba quý đầu năm vẫn đạt 1,41 tỷ NDT, cho thấy kết quả này không phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ hay lợi nhuận một lần, mà đến từ hoạt động kinh doanh thực chất. Các điểm nổi bật chính:

Doanh thu tăng vọt: Quý III doanh thu đạt 1,727 tỷ NDT, tăng 1332%; tổng doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 4,607 tỷ NDT, tăng 2386%.

Ba quý liền có lãi: Lợi nhuận quý III đạt 567 triệu NDT, là quý thứ ba liên tiếp chuyển từ lỗ sang lãi (dù giảm 17% so với quý trước); tổng lợi nhuận 9 tháng đạt 1,605 tỷ NDT.

Hiệu suất sinh lời cải thiện mạnh: Lợi nhuận ròng sau khi trừ yếu tố bất thường đạt 1,419 tỷ NDT; ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân) đạt 25,21% (tăng 38,69 điểm phần trăm so với cùng kỳ), EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu) đạt 3,85 NDT/cổ phiếu, trong khi cùng kỳ năm ngoái là (âm) -1,74 NDT.

Dòng tiền được cải thiện: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm (-) 29 triệu NDT, giảm mạnh so với mức âm 1,81 tỷ NDT cùng kỳ năm trước, phản ánh doanh số và thu hồi công nợ tốt hơn.

Tài sản tăng mạnh: Tổng tài sản công ty đạt 12,592 tỷ NDT (tăng 87%), chủ yếu do phát hành riêng lẻ huy động 3,985 tỷ NDT; hàng tồn kho tăng lên 3,729 tỷ NDT; phải thu 567 triệu NDT.

Cambricon trở thành một trong những doanh nghiệp chip AI có lợi nhuận ổn định nhất Trung Quốc. Ảnh: Sina.



Nhánh R&D vẫn mạnh mẽ: Đầu tư R&D 9 tháng đạt 715 triệu NDT (tăng 8,45%), nhưng tỷ lệ trên doanh thu giảm mạnh từ 456% xuống còn 15,5%, cho thấy doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn thương mại hóa mạnh mẽ. Khoản đầu tư cho R&D vẫn tiếp tục tăng, với 250 triệu NDT trong quý III, tăng 22% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy Cambricon không vì lợi nhuận ngắn hạn mà lơi lỏng đầu tư công nghệ, vẫn chuẩn bị cho thế hệ sản phẩm tiếp theo và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

Từ thua lỗ triền miên đến lợi nhuận bùng nổ

Doanh thu quý III tăng gấp hơn 13 lần, lợi nhuận ròng đạt 567 triệu NDT là tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong ngành chip AI.

Cambricon cho biết, nguyên nhân chính là công ty “mở rộng thị trường, đẩy mạnh ứng dụng thực tế của AI”. Lợi nhuận ròng sau loại trừ yếu tố bất thường vẫn đạt 1,419 tỷ NDT, cho thấy tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh thực chất, không phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ hay khoản thu nhập một lần. Chỉ số ROE đạt 25,21%, tăng 38,69 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; chỉ số EPS tăng từ -1,74 NDT lên 3,85 NDT...

Đằng sau các con số này là nhu cầu bùng nổ của các mô hình AI lớn, kéo theo “đơn hàng thật, doanh thu thật”.

Hàng trong kho và công nợ tăng nhanh, dự báo nhu cầu mạnh mẽ. Hàng trong kho tăng hơn 110%, từ 1,774 tỷ lên 3,729 tỷ NDT – nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, cho thấy doanh nghiệp đang chủ động dự trữ hàng cho các đơn hàng AI sắp tới. Dòng tiền hoạt động đã cải thiện đáng kể, chỉ âm 29 triệu NDT so với mức âm 1,81 tỷ NDT cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, khoản người mua trả trước tăng từ 0,89 triệu lên 79,6 triệu NDT, cho thấy lượng đơn hàng trong tay dồi dào. Đồng thời, khoản trả trước cho nhà cung cấp đạt 690 triệu NDT, phản ánh nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định.

Tóm lại, Cambricon đã bước qua giai đoạn lỗ kéo dài để trở thành một trong những doanh nghiệp chip AI có lợi nhuận ổn định nhất Trung Quốc.

Trong bối cảnh AI cơ sở hạ tầng và nhu cầu tính toán bùng nổ, công ty không chỉ thoát lỗ, mà còn thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược, báo hiệu chu kỳ tăng trưởng mới của ngành chip AI Trung Quốc.

Theo Sohu, Creader