Biết massage, giỏi châm cứu: Robot y khoa Trung Quốc “hút hồn” khách quốc tế

Hôm 15/10, Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 138 (Canton Fair) khai mạc tại Quảng Châu, với “tỷ lệ công nghệ mới” cao kỷ lục trong các sản phẩm, thu hút mạnh các thương gia nước ngoài.

Trong đó, khu trưng bày robot dịch vụ đặc biệt thu hút đông đảo thương gia nước ngoài. Đáng chú ý, robot trị liệu của công ty Dobot Robotics trở thành “ngôi sao” của hội chợ, với hơn 200 lượt tư vấn hợp tác ngay trong ngày đầu tiên. Năm nay, khu triển lãm y tế thông minh cũng lần đầu được lập ra, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Nhờ sự đa dạng về ứng dụng, robot Trung Quốc đang trở thành mặt hàng đắt khách, xuất khẩu robot công nghiệp tăng 54,9% trong ba quý đầu năm 2025.

Ông Santiago Gómez, một thương gia Ecuador , sau khi trải nghiệm 10 phút massage bằng robot, đã hào hứng chia sẻ: “Ở Nam Mỹ, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều muốn giữ dáng. Massage giảm mỡ bụng có nhu cầu rất lớn. Tôi nghĩ mình sẽ cần mua ít nhất 10 chiếc máy như thế này”.

Robot trị liệu trở thành "ngôi sao" được quan tâm nhất. Ảnh: Sina.



Robot trị liệu thành "ngôi sao"

Khu robot dịch vụ tại hội chợ luôn chật kín người. Dù phải qua cổng quét thẻ hai lần mới vào được khu vực, vẫn có hàng dài khách quốc tế chờ đợi trải nghiệm các sản phẩm công nghệ cao.

Năm nay, ngoài các mẫu robot công nghiệp và robot hình người truyền thống, các doanh nghiệp Trung Quốc còn giới thiệu loạt sản phẩm ở phân khúc nhánh: robot massage, robot châm cứu, robot tích hợp tuần tra – tấn công, cánh tay cơ học mềm dẻo và tay giả sinh học thông minh.

Tại gian hàng của Dobot Robotics, robot được lập trình trở thành chuyên viên trị liệu, thầy lang châm cứu hoặc barista pha cà phê, thu hút đông đảo khách xem và trải nghiệm.

Nhân viên công ty cho biết: mỗi lượt trải nghiệm chỉ kéo dài 5 phút, nhưng từ 9 giờ sáng đến hết ngày, robot luôn hoạt động không ngừng nghỉ.

Ông Lý Gia Hiền, giám đốc thương hiệu của Dobot, chia sẻ: “Ngoài cánh tay robot cộng tác công nghiệp chính xác cao do công ty tự nghiên cứu, chúng tôi còn có robot hình người, robot có bánh xe và robot chó bốn chân”.

Khác với robot công nghiệp phải được bao quanh bởi hàng rào sắt để đảm bảo an toàn, robot cộng tác của Dobot Robotics nhẹ hơn, thông minh hơn, có thể làm việc cùng con người một cách an toàn và linh hoạt. Chúng còn hỗ trợ lập trình đồ họa đơn giản, giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai.

Robot châm cứu có thể thay thế vị trí của thầy lang đông y. Ảnh: Sina.



“Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự Canton Fair, và rất tin tưởng vào tiềm năng của mảng robot trị liệu thông minh”, ông nói. “Ngay ngày đầu tiên, đã có hơn 200 khách quốc tế liên hệ hợp tác. Các khách hàng từ châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á đặc biệt quan tâm đến robot massage và châm cứu — họ rất hứng thú với trị liệu y học cổ truyền phương Đông”.

Ông Gómez nhận xét: “Khi mua hàng, tôi luôn xem xét độ bền, giá thành và lợi nhuận. Robot Trung Quốc có thời gian hoàn vốn ngắn, và ở nước tôi, các sản phẩm giá trị cao như vậy có thể giúp kiếm thêm khoản thu đáng kể”. Theo ông, AI là xu thế toàn cầu, “ai không tham gia sẽ bị tụt lại phía sau”.

Donah nghiệp tăng cường ứng dụng AI

Hội chợ Quảng Châu năm nay cũng lần đầu tiên có khu “y tế thông minh” với 140 gian hàng, 47 doanh nghiệp hàng đầu tham gia. Ông Vương Chí Hoa, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương (Bộ Thương mại Trung Quốc), cho biết mục tiêu là giúp các công ty quảng bá công nghệ, sản phẩm và thương hiệu y tế thông minh ra thị trường thế giới, tạo “động lực tăng trưởng mới” cho xuất khẩu.

Các bàn tay máy bio AI của OYMotion. Ảnh: Sina.



Gian hàng của OYMotion thu hút đông người đến xem robot tay linh hoạt. Một kỹ sư thao tác trình diễn loại “tay máy thông minh giá rẻ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” – có thể dùng trong lắp ráp công nghiệp hoặc phân loại nông sản.

Phóng viên trải nghiệm thử: chỉ cần đeo găng đặc biệt là có thể “điều khiển từ xa” để cánh tay robot làm theo, như bắt gấu bông chính xác từ xa.

Bà Trần Dao, Giám đốc vận hành (COO) của OYMotion, cho biết nửa đầu năm nay, số đơn hàng xuất khẩu tay máy linh hoạt tăng gần gấp đôi. Trước đây, công ty phải nhập động cơ từ Đức, nhưng do chi phí cao nên đã tự sản xuất trong nước – hiện đặt nhà máy tại Hồ Nam và Chu Hải.

“Sau khi vượt qua rào cản kỹ thuật, doanh số xuất khẩu tay máy bionic tăng bùng nổ, chiếm khoảng 35% doanh thu cả năm. Sản phẩm giúp người khuyết tật phục hồi tới 75% khả năng sinh hoạt, thậm chí có người cụt tay còn có thể lái xe nhờ tay giả thông minh”.

Khách quốc tế quan tâm cánh tay máy của CVTE. Ảnh: Jfnews.



Tại gian hàng của CVTE (Công ty Điện tử Thị Nguyên Quảng Châu), chủ tịch mảng robot Cung Tử Ngọc giới thiệu các sản phẩm AI ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Cánh tay cơ học mềm dẻo “nhẹ, nhanh, cắm là chạy”, hỗ trợ lập trình bằng nhiều ngôn ngữ và điều khiển VR từ xa, đã được triển khai trong phân loại công nghiệp, đào tạo nghề, và kiểm tra điện lực.

Sản phẩm robot hút bụi thông minh MAXHUB C3 – hiện là “ngôi sao” tại thị trường quốc tế, đã được ký kết hợp đồng xuất khẩu với khách hàng ở Nhật, Hàn, Singapore, cùng nhiều nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Italy, Hà Lan, Thụy Điển và Ba Lan.

Ông Mayur Jain, nhà nhập khẩu người Ấn Độ, tỏ ra đặc biệt quan tâm tới chứng nhận chất lượng và giá cả. Ông cho biết công ty ông chuyên kinh doanh linh kiện điện tử và hệ thống điều khiển tự động trong nhà.

Khách tham quan quan tâm các sản phẩm robot AI của CVTE. Ảnh: Jfnews.



“Nếu sản phẩm Trung Quốc đạt đầy đủ chứng nhận theo tiêu chuẩn Ấn Độ, tôi có thể bán hơn 100 chiếc mỗi tháng. Công nghệ AI Trung Quốc phát triển nhanh đến mức, nhiều quốc gia khác phải mất 10 năm mới có thể bắt kịp”, ông nói.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong ba quý đầu năm 2025, xuất khẩu robot công nghiệp tăng 54,9%. Khi “sức sản xuất chất lượng mới” tiếp tục phát triển, các ngành công nghiệp trọng điểm được nâng cấp về chất, giúp sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc ngày càng sáng tạo và có giá trị cao, đặc biệt là robot thông minh, đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.

Theo Sina, STCN