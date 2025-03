Doanh số của Tesla sụt giảm trong bối cảnh người mua Trung Quốc chuyển sang BYD, Xiaomi, Xpeng

Tesla đã giao tổng cộng 30.688 chiếc Model 3 và Model Y sản xuất tại Thượng Hải trong tháng 2, giảm mạnh 51,5% so với tháng 1 và giảm 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần của Tesla tại thị trường xe điện Trung Quốc tiếp tục suy giảm nghiêm trọng trong tháng 2, khi hãng xe Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa.

Theo dữ liệu được Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố ngày 7/3, Tesla đã giao tổng cộng 30.688 chiếc Model 3 và Model Y sản xuất tại Thượng Hải trong tháng 2, giảm mạnh 51,5% so với tháng 1 và giảm 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh số thấp nhất của Tesla tại Trung Quốc kể từ tháng 7/2022.

Trong khi đó, thị trường xe điện Trung Quốc ghi nhận khoảng 720.000 xe được giao trong tháng 2, giảm nhẹ 3% so với tháng trước. Tuy nhiên, Tesla lại chịu mức giảm sâu hơn nhiều, chủ yếu do sức ép ngày càng lớn từ các hãng xe điện nội địa vốn đang đẩy mạnh cuộc đua về sản phẩm và giá cả.

“Các đối thủ Trung Quốc liên tục ra mắt những mẫu xe mới với thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến, đồng thời áp dụng các chương trình giảm giá sâu để thu hút khách hàng. Điều này tạo sức ép lớn lên Tesla tại thị trường quan trọng này”, ông Eric Han, Giám đốc cấp cao tại công ty tư vấn Suolei (Thượng Hải), nhận định.

Trong khi Tesla gặp khó, các thương hiệu trong nước lại tăng trưởng mạnh mẽ. BYD – nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới – đã bán được 322.846 xe trong tháng 2, tăng 7,4% so với tháng trước và tăng tới 164% so với cùng kỳ năm ngoái. Xpeng cũng ghi nhận kết quả khả quan với 30.453 xe giao đến tay khách hàng, tăng nhẹ 0,3% so với tháng 1 và tăng đột biến 570% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mẫu xe SU7 của Xiaomi – thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực điện thoại thông minh – đã nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm của Model 3 kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm ngoái. Riêng trong tháng 12, Xiaomi bán được 25.815 chiếc SU7, vượt qua doanh số 21.046 chiếc Model 3 của Tesla, theo CPCA.

Việc các hãng xe Trung Quốc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cấp công nghệ và điều chỉnh giá bán linh hoạt khiến vị thế của Tesla tại Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp.

Theo SCMP