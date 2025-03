Tài sản bay hơi 116 tỷ USD, Tesla bị phá: Elon Musk chịu thiệt hại vì dẫn dắt DOGE

Liên tiếp các vụ phá hoại nhằm vào Tesla

Steele McCarty, Trưởng phòng Cứu hỏa Sở cảnh sát thành phố Littleton, cho biết: “Xét từ thời điểm hiện nay, đây có vẻ là một vụ phá hoại”. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3/3 tại trung tâm mua sắm The Point trên đại lộ Constitution ở Littleton. Có một số doanh nghiệp gần trạm sạc, bao gồm nhà hàng Tavern in the Square và cửa hàng tạp hóa Market Basket.

Sở cảnh sát Littleton cho biết khi cảnh sát đến nơi trạm sạc đã chìm trong biển lửa và khói. Cuối cùng, khu vực này đã được ngắt điện, nhưng trong khi các nhân viên cứu hỏa đang chờ người của công ty điện lực đến, một trạm sạc khác đã bốc cháy.

Có tổng cộng 7 trạm sạc Tesla đã bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không có ai bị thương. Cảnh sát Littleton cho biết các cơ quan hữu quan đang điều tra và nhận định vụ hỏa hoạn có vẻ là do hành động cố ý phá hoại.

Hiện trường vụ phá hoại các trạm sạc. Ảnh: Ifeng.



Các sản phẩm, tài sản của Tesla đã trở thành mục tiêu phá hoại ở một số tiểu bang của Mỹ trong những tuần gần đây. CEO của Tesla, Elon Musk, là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và hiện đang giữ chức vụ đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ của Tổng thống (DOGE).

"Điều này chẳng có ý nghĩa gì với Elon Musk. Họ chỉ đang gây tổn hại cho xã hội; họ chỉ đang gây tổn hại cho những người thực sự sử dụng các trạm sạc này", tài xế xe Tesla Zaheer Calvert nói. "Có người có thể bị thương, đúng không? Có người có thể bị bỏng, ai đó có thể chết. Đó mới là vấn đề thực sự".

Một người đàn ông ở Massachusetts chia sẻ với đài WBZ-TV rằng ông đã nhận được những lời đe dọa vì lái chiếc xe bán tải điện Cybertruck màu vàng do Tesla sản xuất. Có người đã dán hình vẽ tục tĩu lên xe, và khi ông đăng ảnh lên mạng xã hội, người đàn ông này nói với cảnh sát rằng ông bắt đầu nhận được những lời đe dọa qua mạng.

Biểu tình chống Elon Musk tại một đại lý Tesla. Ảnh: Sina.



Người ta cũng phát hiện những hình vẽ bậy bên trong một đại lý Tesla ở Maryland vào cuối tuần, chỉ một ngày sau khi gần 300 người biểu tình tụ tập bên ngoài đại lý này để phản đối Musk và động thái cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Cảnh sát cho biết dòng chữ vẽ theo kiểu graffiti này có nội dung "No Musk".

Tháng trước, cảnh sát ở phía bắc bang Colorado đã bắt giữ một nghi phạm bị truy nã vì cáo buộc đặt thiết bị gây cháy tại một đại lý Tesla. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 1 khi đại lý này bị phá hoại và một thiết bị gây cháy được tìm thấy tại hiện trường.

Trước đó, theo ước tính thời gian thực của Forbes, giá trị tài sản ròng của Elon Musk hôm 4/3 đã mất đứt 7,1 tỷ USD xuống còn 347,7 tỷ USD. Tài sản của Musk hiện thấp hơn 116,3 tỷ USD so với giá trị kỷ lục là 464 tỷ USD vào lúc đóng cửa ngày 17/12/2024, khi cổ phiếu Tesla ở mức cao nhất mọi thời đại là 480 USD một cổ phiếu. Nhưng cổ phiếu Tesla đã gặp khó khăn kể từ đó, và xuống đến mức 272 USD khi đóng cửa hôm 4/3, là mức giá khi đóng cửa thấp nhất kể từ Ngày bầu cử.