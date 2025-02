Ford và Tesla thu hồi hàng trăm nghìn xe do lỗi kỹ thuật

Hai hãng ô tô lớn của Mỹ, Ford và Tesla, vừa thông báo thu hồi tổng cộng hơn 620.000 xe tại Mỹ do các vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng.

Ford thu hồi hơn 240.000 xe do lỗi dây an toàn

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết Ford đang thu hồi 240.510 xe do nguy cơ lỗi bu lông neo khóa dây an toàn.

Đợt thu hồi này ảnh hưởng đến một số mẫu Ford Explorer và Lincoln Aviator đời 2020-2021. Nguyên nhân được xác định là bu lông neo khóa dây an toàn có thể không được cố định đúng cách, gây rủi ro cho hành khách trong trường hợp va chạm.

Ford cho biết các đại lý sẽ kiểm tra bu lông và thay thế nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Tesla thu hồi gần 380.000 xe vì lỗi trợ lực lái

Tesla cũng thông báo thu hồi 379.000 xe tại Mỹ do lỗi phần mềm có thể ảnh hưởng đến hệ thống trợ lực lái, đặc biệt là ở tốc độ thấp, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát tay lái.

Việc thu hồi này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm của NHTSA, trong đó nhiều chủ xe Tesla phản ánh về vấn đề lái khó hoặc mất kiểm soát vô lăng.

Theo hồ sơ Tesla nộp lên NHTSA, một số mẫu sedan Model 3 và crossover Model Y đời 2023 có thể gặp lỗi quá áp, gây quá tải cho các bộ phận trên bảng mạch in, dẫn đến hỏng hệ thống trợ lực lái. Nếu lỗi này xảy ra khi xe đang di chuyển, vô lăng vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng khi xe dừng lại, trợ lực lái có thể bị vô hiệu hóa.

Tính đến ngày 10/1, Tesla đã ghi nhận hơn 3.000 yêu cầu bảo hành liên quan đến sự cố này nhưng không có báo cáo nào về tai nạn hoặc thương vong.

Hãng xe điện cho biết đã phát hành bản cập nhật phần mềm từ xa để khắc phục lỗi. Đây là đợt thu hồi lớn thứ hai của Tesla trong năm nay, sau khi hãng phải thu hồi 239.000 xe vào tháng 1 do lỗi camera chiếu hậu.

Thông tin về đợt thu hồi đã tác động đến giá cổ phiếu của Tesla, khiến giá giảm nhẹ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ. Cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng 10% từ đầu năm 2025, sau một năm 2024 tăng trưởng mạnh.

Trong bối cảnh ngành ô tô ngày càng cạnh tranh gay gắt, những đợt thu hồi quy mô lớn này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và an toàn người dùng đối với các hãng xe hàng đầu thế giới.

Theo Reuters