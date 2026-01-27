Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NovaGroup liên tiếp miễn nhiệm lãnh đạo cấp cao

Nova Consumer, đơn vị thành viên của NovaGroup liên tục có sự thay đổi lãnh đạo cấp cao từ cuối năm ngoái.

CTCP Tập đoàn Nova Consumer (Mã: NCG), đơn vị thành viên của NovaGroup, nơi ông Bùi Thành Nhơn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT vừa có những thay đổi về nhân sự cấp cao.

Ngày 23/1, HĐQT Nova Consumer quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trần Mạnh Hào. Trong khi ông Hào mới đảm nhiệm vị trí này kể từ tháng 10/2025.

Ở chiều ngược lại, bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Trước khi đảm nhận trọng trách mới, bà Liên là Phó Tổng Giám đốc kể từ tháng 8/2025.

Trước đó, tháng 12/2025, HĐQT công ty đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Vĩnh Huy.

Tháng 10 năm ngoái, Nova Consumer cũng đã thay đổi người đại diện pháp luật công ty từ ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch HĐQT sang ông Trần Mạnh Hào.

Về tình hình kinh doanh, Nova Consumer ghi nhận tín hiệu hồi phục sau khoản lỗ lên tới 950 tỷ đồng trong năm 2023.

Sang năm 2024, doanh thu được duy trì ở mức 4.249 tỷ đồng, đồng thời công ty quay lại quỹ đạo có lãi với lợi nhuận gần 100 tỷ đồng. Đà phục hồi tiếp tục trong 9 tháng đầu năm 2025, khi Nova Consumer đạt 3.332 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 184 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của Nova Consumer đạt 3.901 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Tại ngày 30/9/2025, tổng nợ vay của công ty vượt 1.130 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng, tổ chức. Trong 3 quý đầu năm ngoái, Nova Consumer phải trả gần 53 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Nova Consumer được thành lập từ năm 1996, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại N và M. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với vai trò cung cấp các giải pháp toàn diện cho ngành chăn nuôi như thuốc thú y, vắc xin, thức ăn chăn nuôi và các giải pháp kỹ thuật cao.

Từ năm 2019, Nova Consumer mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm. Những năm sau đó, Nova Consumer cũng mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng thực phẩm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như thực phẩm đóng gói, đồ uống, nước giải khát là mắt xích quan trọng giúp gia tăng biên độ lợi nhuận của công ty.

Tại mảng thú y, Nova Consumer đã chiếm lĩnh thị phần kinh doanh lớn trong mảng này và hiện có 4 công ty con trực tiếp, 1 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thuốc thú y với 2 nhà máy sản xuất thuốc thú y.

Trong mảng thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp sở hữu 1 công ty con trực tiếp, cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Anova Feed, BG Feed và Nova Feed cho nhiều loại vật nuôi như heo, gia cầm, bò, dê và thủy sản.

Bên cạnh đó, mảng trang trại vật nuôi được triển khai thông qua 2 công ty con, hoạt động theo mô hình chăn nuôi khép kín từ con giống đến sản phẩm đầu ra nhằm kiểm soát chất lượng và chủ động nguồn cung.