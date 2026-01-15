Iran tung lời đe dọa rùng rợn nhằm vào ông Trump: “Lần này sẽ không trượt mục tiêu”

Iran phát sóng hình ảnh ông Donald Trump trong vụ ám sát hụt năm 2024 kèm thông điệp “lần này sẽ không trượt mục tiêu”, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh và nguy cơ xung đột Mỹ–Iran.

Iran hôm 14/1 đã đưa ra một lời đe dọa gây sốc nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi phát sóng hình ảnh ông trong vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler năm 2024, kèm theo dòng chữ: “Lần này sẽ không trượt mục tiêu”.

Theo AFP, cảnh báo đầy tính đe dọa này được phát trên truyền hình quốc gia do nhà nước Iran kiểm soát.

Đây được xem là lời đe dọa trực diện nhất từ trước đến nay của Tehran nhằm vào ông Donald Trump, diễn ra trong bối cảnh ông nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ tấn công Iran nếu nước này tiếp tục chiến dịch đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Iran dường như đã tăng cường đưa ra những lời đe dọa nhằm vào ông Trump, phát tán một bức ảnh của ông trong vụ ám sát hụt ở Butler. Ảnh: NYPost.

Hình ảnh ông Trump bê bết máu dường như được ghi lại tại một cuộc mít-tinh ủng hộ chính quyền ở Iran, sự kiện vẫn được phép phát sóng bất chấp việc chính quyền áp đặt tình trạng cắt Internet trên diện rộng để đối phó với làn sóng biểu tình phản đối chế độ.

Ông Trump từng là mục tiêu của một vụ ám sát trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania, khi bị tay súng Thomas Crooks bắn sượt tai.

Trước đó, Iran cũng từng nhiều lần đưa ra các lời đe dọa nhằm vào ông Trump, bao gồm một đoạn video năm 2022 do chính quyền Iran đăng tải, mô phỏng một vụ ám sát Tổng thống Mỹ tại sân golf Mar-a-Lago của ông, trước thềm cuộc bầu cử năm 2024.

Đoạn video này đã xuất hiện trở lại sau khi nghi phạm Ryan Routh bị bắt giữ, khi người này bị phát hiện đang tìm cách ngắm bắn ông Trump tại chính sân golf Mar-a-Lago.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết, trong năm 2024, Washington đã ngăn chặn thành công một âm mưu do Iran đứng sau nhằm ám sát ông Trump, sau khi bắt giữ Farhad Shakeri. Theo các tài liệu tòa án, Shakeri bị cáo buộc được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran giao nhiệm vụ sát hại Tổng thống Mỹ.

Song song với các biểu ngữ chống ông Trump, những người tham gia các cuộc mít-tinh ủng hộ chính quyền Iran mới nhất còn hô vang khẩu hiệu “Cái chết cho nước Mỹ!”, đồng thời tuyên bố trung thành với Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Các cuộc mít-tinh thân chính quyền này được tổ chức nhằm làm suy yếu làn sóng biểu tình quy mô lớn chống lại Tehran, vốn bùng phát từ ngày 28/12 do tình trạng kinh tế suy sụp.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang trong bối cảnh này, khi ông Trump cảnh báo khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào người biểu tình.

Về phía Iran, các quan chức nước này tuyên bố rằng họ sẽ tấn công binh sĩ Mỹ trong khu vực, thậm chí cả Israel, nếu Washington tiến hành không kích Iran.

