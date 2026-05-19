Chi gần 1.500 tỷ đồng mở rộng Nhà ga T2 Sân bay Đà Nẵng

Dự án nâng số lượng quầy check-in tăng từ 54 lên 85, số cửa ra tàu bay bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt...

Sáng 19/5, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) chính thức tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2).

Dự án được triển khai trên diện tích 3.600 m2, nâng tổng diện tích đất sử dụng sau mở rộng của Nhà ga T2 lên khoảng 21.085 m2, với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, khu vực làm thủ tục sẽ được mở rộng với số lượng quầy Check-in tăng từ 54 lên 85 quầy, bổ sung thêm 31 vị trí phục vụ mới. Đặc biệt, dự án nâng năng lực phục vụ ra tàu bay bằng cầu ống lồng từ 4 lên 7 cửa, giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư hệ thống xử lý hành lý (BHS) thế hệ mới, nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Đồng thời, hệ thống điều hòa không khí sử dụng công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió (VAV) giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vi khí hậu tối ưu cho nhà ga.

Ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP AHT.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án nằm ở giải pháp quy hoạch kiến trúc. Thay vì tạo ra một khối công trình tách biệt, AHT lựa chọn phương án thiết kế mở rộng và tái cấu trúc dựa trên ý tưởng chủ đạo Cánh chim hải âu. Phần mái của khu vực mở rộng được thiết kế mô phỏng chính xác biên dạng mái của nhà ga hiện hữu, tạo nên hình ảnh một đàn chim hải âu cùng bay lượn. Giải pháp này đảm bảo tính nhất quán cho toàn bộ nhà ga, đồng thời tối ưu hóa luồng di chuyển của hành khách. Bên trong nhà ga, ngôn ngữ thiết kế Biophilic (Kiến trúc vị nhân sinh) được áp dụng triệt để. Các mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió được tích hợp sâu vào không gian nội thất, giúp hành khách giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng trên mỗi hành trình.

Ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP AHT cho biết: "Việc khởi công mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là lời giải cho bài toán quá tải hiện tại, mà còn thể hiện cam kết của AHT trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng. Dự án mở rộng lần này chính là cam kết mạnh mẽ tiếp theo của AHT trong việc kiến tạo một không gian hiện đại, tiện nghi đậm đà bản sắc văn hóa bản địa cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hiếu khách của con người miền Trung và giải quyết bài toán hạ tầng".

Cũng theo ông Hồ Thế Anh, với vị thế là nhà ga đạt chuẩn 5 sao, AHT quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, kiến tạo một không gian hàng không không chỉ hiện đại, an toàn mà còn đậm đà bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách. Bên cạnh đó, khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng được khởi công vào năm 2015 và chính thức đi vào vận hành ngày 19/05/2017, phục vụ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhà ga T2 đã trở thành nhà ga duy nhất tại Việt Nam 3 năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026 đạt chuẩn 5 sao Skytrax.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận nỗ lực đóng góp của Công ty CP AHT trong quá trình đầu tư và vận hành Nhà ga T2. Nhất là AHT đã đồng hành cùng Đà Nẵng trong quá trình phát triển chung của địa phương, nhất là thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương và khẳng định vai trò cửa ngõ kết nối giao thương của Đà Nẵng với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Với góc độ chính quyền, TP Đà Nẵng cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để dự án sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động", ông Lê Quang Nam chia sẻ.

Theo số liệu vận hành thực tế năm 2019, Nhà ga T2 đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế 4 triệu lượt khách. Gần đây nhất, năm 2024 và 2025, sản lượng hành khách liên tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu khách. Trước thực tiễn đó, dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế không chỉ là giải pháp cấp thiết nhằm gia tăng năng lực tiếp đón, đảm bảo an toàn khai thác mà còn là bước đi quan trọng để hiện thực hóa chiến lược quy hoạch 2 sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời hiện thực hoá mục tiêu đến 2030, Đà Nẵng sẽ có 2 sân bay quốc tế hiện đại với tổng công suất thiết kế 25 triệu lượt khách, tạo ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của ngành du lịch dịch vụ nói riêng và kinh tế Đà Nẵng cùng vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

