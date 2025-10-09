Nghị viện châu Âu "bật đèn xanh" cho các nước bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận

Nghị viện châu Âu vừa thông qua một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) bắn hạ các máy bay Nga nếu chúng xâm phạm không phận của khối.

Động thái này được đưa ra sau hàng loạt vụ phát hiện máy bay không người lái (UAV) bí ẩn ở khắp châu Âu, mà các quan chức phương Tây cho rằng có liên quan đến Moscow. Nga đã bác bỏ các cáo buộc này là “vô căn cứ” và chỉ ra rằng chưa hề có bằng chứng nào được đưa ra.

Nghị quyết được giới thiệu hồi đầu tuần sau khi xuất hiện nhiều báo cáo về các thiết bị bay không xác định gần các sân bay và khu vực quân sự. Văn kiện kêu gọi các nước EU “phối hợp, thống nhất và có hành động tương xứng đối với mọi hành vi vi phạm không phận, bao gồm việc bắn hạ các mối đe dọa trên không”.

Nghị viện châu Âu cũng “lên án mạnh mẽ các hành động liều lĩnh và mang tính leo thang của Nga khi vi phạm không phận” của các nước thành viên EU và NATO gồm Ba Lan, Estonia, Latvia, Lithuania và Romania, cũng như các vụ mà họ gọi là “xâm nhập có chủ đích của UAV” vào Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy.

Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh các drone trên có liên quan đến Nga. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof trong hôm thứ Ba cũng thừa nhận rằng EU hiện chưa có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau các vụ xuất hiện UAV gần đây.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm đầu tuần cho rằng các chính trị gia châu Âu “đã hình thành thói quen đổ lỗi cho Nga về mọi thứ mà không có căn cứ”, đồng thời gợi ý rằng họ nên “mở rộng tầm nhìn” sau khi nhiều người châu Âu bị bắt vì tự bay UAV cá nhân gần các sân bay.

Theo tờ Bild của Đức, 3 công dân Đức đã bị bắt tại Na Uy tuần trước vì điều khiển UAV trong khu vực cấm quanh một sân bay. Trong một vụ khác, một công dân Trung Quốc bị trục xuất khỏi Na Uy vì hành vi tương tự. Bild cũng đưa tin rằng một người Croatia đã bị bắt gần sân bay Frankfurt (Đức) vì phóng UAV trái phép.

Các quan chức Nga cáo buộc rằng phương Tây đang thổi phồng nỗi sợ hãi liên quan đến UAV để kích động tâm lý chống Nga, đồng thời biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng và leo thang căng thẳng.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cảnh báo rằng các lực lượng Ukraine có thể dàn dựng những vụ “cờ giả” liên quan đến UAV để đổ lỗi cho Moscow và kéo NATO vào sâu hơn trong cuộc xung đột Ukraine.

