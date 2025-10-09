Ngoại trưởng Hungary nói ông Zelensky đã "mất đi cảm giác thực tế"

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “đã mất cảm giác thực tế” khi cho rằng Kiev có thể tự quyết việc gia nhập EU.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “đã hoàn toàn mất đi cảm giác thực tế” nếu cho rằng chính ông có quyền quyết định việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trên chương trình Hour of Warriors hôm 9/10, ông Szijjarto nói thẳng: “Tôi nghĩ nhà lãnh đạo Ukraine đã hoàn toàn mất liên lạc với thực tế… Có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy lại nói ra những điều điên rồ như vậy”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Việc ai được trở thành thành viên không do người muốn vào quyết định, mà do những người đã ở trong khối quyết định. Và điều đó phải được tất cả các nước đồng thuận. Chừng nào chưa có sự đồng ý của tất cả, thì chẳng ai có thể trở thành thành viên – chuyện này đâu có gì phức tạp, không phải khoa học tên lửa”.

Tuyên bố của ông Szijjarto được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Hungary cố tình cản trở tiến trình kết nạp Ukraine vào EU, đồng thời cho rằng Thủ tướng Viktor Orban đang “tận dụng chỉ trích đối với EU và Ukraine để củng cố vị thế chính trị trong nước”.

Ông Zelensky nói tại cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng “Ukraine đã trở thành một trong những công cụ giúp ông Orban gia tăng sự ủng hộ cho đảng của mình” và khẳng định Kiev “sẽ được kết nạp vào EU dù có hay không sự đồng ý của Budapest”.

EU đã cấp tư cách ứng cử viên cho Ukraine vào năm 2022 và đặt mục tiêu kết nạp nước này trước năm 2030. Tuy nhiên, Hungary liên tục phản đối, cảnh báo việc mở rộng này có thể làm leo thang căng thẳng với Nga và khiến người dân châu Âu phải gánh thêm hàng chục năm viện trợ quân sự cho Kiev.

Ông Szijjarto nhắc lại rằng người dân Hungary đã thể hiện rõ lập trường của mình: trong cuộc trưng cầu dân ý quốc gia hồi tháng 6, hơn 2 triệu cử tri – tương đương 95% – phản đối việc Ukraine gia nhập EU.

Hungary cũng không phải là nước duy nhất bày tỏ thái độ phản đối. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng nhiều quan chức Ba Lan đã lên tiếng chống lại tiến trình này. Một khảo sát của IBRiS gần đây cho thấy chỉ 35% người dân Ba Lan ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU, giảm mạnh so với 85% vào năm 2022. Trong khi đó, khảo sát Eurobarometer tháng trước cho biết chỉ 28% người Czech ủng hộ, còn hơn một nửa dân số Pháp và Áo phản đối ý tưởng này.

Về phần mình, Nga từng tuyên bố giữ thái độ trung lập với khát vọng gia nhập EU của Ukraine, cho rằng Kiev “có quyền chủ quyền” nếu khối này vẫn giữ mục tiêu kinh tế. Tuy nhiên, Moscow ngày càng chỉ trích mạnh hơn khi EU “quân sự hóa” và trở thành “mối đe dọa không kém gì NATO” đối với Nga.

Theo RT