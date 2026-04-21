ĐHĐCĐ Nông nghiệp Hoà Phát: Quý I lãi gần 350 tỷ đồng, chốt chi 600 tỷ đồng trả cổ tức

Nông nghiệp Hoà Phát đã thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu, 34% mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 3 tháng.

Chiều 21/4, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (Mã: HPA) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đây là đại hội đầu tiên của doanh nghiệp sau khi IPO thành công.

Thông tin tại đại hội, lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát cho biết trong quý I công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.005 tỷ đồng. Như vậy, Nông nghiệp Hòa Phát đã thực hiện được lần lượt 25%, 34% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm chỉ sau 3 tháng.

Lãnh đạo Nông nghiệp Hoà Phát trả lời chất vấn của cổ đông.

Nhận định về tình hình kinh doanh trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Phạm Thị Hồng Vân dự báo vẫn còn nhiều thách thức khó lường, đặc biệt là các yếu tố địa chính trị như xung đột tại Trung Đông.

Trong ngắn hạn, tác động có thể chưa đáng kể nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngành, làm gia tăng chi phí logistics, giá phân bón, đồng thời gia tăng cạnh tranh nguồn nguyên liệu. Bên cạnh đó, rủi ro dịch bệnh vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, bà Vân cũng tiết lộ Nông nghiệp Hoà Phát hiện sở hữu nền tảng vững chắc với hệ thống hạ tầng và chuỗi sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn sinh học.

Tại đại hội, cổ đông công ty đã thông qua phương án chia cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21%. Tổng số tiền dự kiến chi trả gần 599 tỷ đồng, được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2025.

Đối với năm 2026, Nông nghiệp Hoà Phát dự kiến mức cổ tức 30%, tuy nhiên chưa xác định hình thức chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Đỉnh chu kỳ tiếp theo sẽ rơi vào năm 2030

Tại đại hội, khi cổ đông hỏi về tính chu kỳ của ngành, Tổng Giám đốc Phạm Thị Hồng Vân cho rằng bất kỳ ngành nghề nào cũng có tính chu kỳ, nhưng với ngành nông nghiệp nói chung và chăn nuôi tại Việt Nam nói riêng, chu kỳ này thể hiện cực kỳ rõ nét và khắc nghiệt.

Cột mốc làm thay đổi cấu trúc ngành chính là đại dịch Dịch tả heo châu Phi. Dịch bệnh này đã tạo ra bước ngoặt dịch chuyển từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ (trước đây chiếm hơn 90%) sang mô hình trang trại quy mô lớn (hiện đã chiếm khoảng 55 - 56%).

Bà Phạm Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc Nông nghiệp Hoà Phát.

Theo lãnh đạo Nông nghiệp Hoà Phát, nguyên lý cốt lõi tạo ra chu kỳ ngành chính là bài toán cung cầu và hiệu ứng "được mùa mất giá". Chẳng hạn ở mảng gia cầm năm 2025, giai đoạn đầu năm giá trứng rớt thê thảm khiến vô số nông hộ và cơ sở nhỏ phải chịu lỗ và dừng chăn nuôi.

Tuy nhiên, với nguồn lực của một doanh nghiệp lớn, Nông nghiệp Hoà Phát vẫn kiên định duy trì tổng đàn. Kết quả là khi thị trường thiếu hụt nguồn cung đẩy giá bật tăng mạnh từ tháng 6 kéo dài vắt sang đầu năm nay, doanh nghiệp đã có sẵn sản lượng lớn để bán và ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục.

Ngược lại, khi thấy giá lên cao, các hộ chăn nuôi và cả những doanh nghiệp lớn lại ồ ạt tái đàn. Hậu quả là đến thời điểm hiện tại, các mặt hàng gà màu, gà trắng và gà trứng đều đang rơi vào tình trạng dư cung.

Đối với mảng chăn nuôi heo, quy luật tâm lý này diễn ra tương tự nhưng biên độ thời gian kéo dài hơn do chu trình sinh trưởng của vật nuôi dài hơn. Dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm 10 năm trong ngành, doanh nghiệp nhận thấy chu kỳ đỉnh lợi nhuận của ngành heo thường lặp lại mỗi 5 năm.

Lịch sử đã ghi nhận các vùng đỉnh giá cực cao vào năm 2015 và năm 2020 và năm 2025 vừa qua tiếp tục là một vùng đỉnh chu kỳ rất cao. Theo đúng quy luật, sau vùng đỉnh này, thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh đi xuống để sàng lọc, tích lũy lại nguồn cung.

Theo lãnh đạo Nông nghiệp Hoà Phát, vùng đỉnh chu kỳ tiếp theo sẽ rơi vào khoảng năm 2030.