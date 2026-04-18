Ngày hội việc làm Nhật Bản mở ra hàng trăm cơ hội cho sinh viên Việt

Ngày 17/4, tại Đại học Đông Á (Đà Nẵng), hơn 4.000 lượt sinh viên và học sinh đã tham gia Lễ hội văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, giao lưu và tuyển dụng đan xen.

Đây là chương trình thường niên lần thứ 11 do Đại học Đông Á tổ chức, hướng tới kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973–2026) và hơn hai năm hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation), đại diện các sở, ngành Đà Nẵng, cùng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, đánh giá cao nỗ lực của Đại học Đông Á trong việc xây dựng môi trường đào tạo gắn kết chặt chẽ với Nhật Bản, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chương trình tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026 được tổ chức với sự tham gia của 30 đối tác và hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản, mang đến 512 vị trí tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến cho sinh viên nhiều ngành học. Đồng thời, bốn thỏa thuận hợp tác mới về chương trình thực tập và làm việc quốc tế tại Nhật Bản cũng được ký kết, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Đông Á.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn có nhiều tọa đàm, chia sẻ về hợp tác nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, nhu cầu lao động trong các lĩnh vực điều dưỡng, kỹ thuật ô tô, du lịch – khách sạn và những thay đổi trong chính sách tiếp nhận nhân lực của Nhật Bản.

Trong khuôn khổ lễ hội, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tặng học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc.

Theo ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á, đến nay đã có hơn 1.000 sinh viên của trường tham gia học tập, thực tập và làm việc tại Nhật Bản. Lễ hội đã trở thành cầu nối quan trọng giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp và định hình lộ trình làm việc quốc tế.