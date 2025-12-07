Đề xuất giảm 70% tiền chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

Bộ Tài chính đề xuất đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức giao đất ở chỉ phải nộp 30% chênh lệch giá đất ở với giá đất nông nghiệp, thay vì 100% như hiện nay.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Cụ thể, khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tiền sử dụng đất được tính bằng 30% phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích.

Với phần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức, người dân phải nộp 50% chênh lệch.

Trường hợp diện tích vượt trên một lần hạn mức, khoản phải nộp sẽ là 100% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và đất nông nghiệp.

Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên một thửa đất. Các lần chuyển đổi mục đích sau sẽ phải nộp 100% chênh lệch theo quy định.

Trước đây, người dân khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở thường chỉ nộp một phần tiền sử dụng đất, tính theo tỷ lệ % chênh lệch giữa giá đất ở và đất nông nghiệp, mức thu là 30% với diện tích trong hạn mức và 50% khi vượt hạn mức.

Từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, quy định này bị bãi bỏ. Người dân phải nộp 100% phần chênh lệch giữa giá đất nông nghiệp và đất ở. Đối chiếu với bảng giá đất mới tăng cao tại nhiều địa phương, nhiều hộ dân phải nộp tiền chênh lệch cao gấp nhiều lần.

Trong văn bản gửi tới Ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Đà Nẵng kiến nghị giảm giá đất, giảm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho người dân.

Cử tri TP.HCM cho rằng giá đất hiện nay chưa phù hợp với đời sống, thu nhập của người dân, đặc biệt công nhân thu nhập trung bình và thấp. Một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thực hiện tách thửa, xây nhà nhưng không đủ khả năng tài chính để chuyển mục đích.

Vì vậy, cử tri kiến nghị xem xét giá chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp, nghiên cứu giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, cần xem xét cơ chế cho phép các hộ dân khó khăn được nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo hình thức trả góp, với thời hạn dài, giúp người dân ổn định chỗ ở.

Còn cử tri ở Đà Nẵng kiến nghị cơ quan chức năng có giảm chính sách thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất theo hướng giảm giá đất từ 20-30% so với hiện nay, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tài chính của người dân.