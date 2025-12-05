Đà Nẵng chuyển đổi công năng dự án của “Vũ Nhôm”

Ngày 4/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết sẽ chuyển đối công năng dự án nhà hàng, bến du thuyền trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu).

Đây là dự án do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) đầu tư, nằm đối diện tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng, được xem là một trong những khu đất đắc địa bậc nhất thành phố.

Dự án rộng khoảng 4.000 m2 (gồm 2.100 m2 đất và 1.900 m2 mặt nước), hoàn thành từ năm 2017 và từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ vui chơi giải trí, thu hút du khách. Tuy nhiên, từ khi ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt và khởi tố, dự án dừng hoạt động hoàn toàn và bị bỏ hoang đến nay.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều hạng mục tại dự án đang xuống cấp, hư hỏng; tường bao bị vẽ bậy; cây cối trong khuôn viên chết khô, tạo cảnh hoang tàn, nhếch nhác ngay trung tâm thành phố, gây lãng phí quỹ đất.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công trình này được dư luận đặc biệt quan tâm do ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian công cộng phía Tây sông Hàn.

Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Thông báo số 331 ngày 31/1/2018, giao Ban cán sự đảng UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án, đồng thời nghiên cứu hai phương án.

Cụ thể, phương án thứ nhất chuyển đổi công năng đối với dự án theo hướng gắn kết với hoạt động của thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí là trung tâm thông tin du lịch.

Phương án thứ 2 là phá dỡ công trình nhằm tạo không gian thông thoáng.

Trên cơ sở chỉ đạo này, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, báo cáo UBND thành phố; Ban cán sự đảng UBND TP và Ban Thường vụ Thành ủy. Các cấp thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng công trình sang mục đích phục vụ công cộng.

Sở Xây dựng cho hay, việc xử lý công trình là vấn đề được cử tri và dư luận thành phố đặc biệt quan tâm, cần xem xét tổng thể về yếu tố xã hội, nguồn lực thành phố và đảm bảo hài hòa quyền lợi các bên liên quan.

Liên quan việc quản lý hiện trạng để không ảnh hưởng cảnh quan, Sở Xây dựng cho hay, đã có công văn đề nghị Công ty TNHH I.V.C phối hợp với UBND quận Hải Châu (nay là UBND phường Hải Châu) triển khai phương án bảo vệ, quản lý công trình, bảo đảm mỹ quan đô thị khu vực.