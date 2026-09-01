25 năm sau sự kiện ngày 11/9, số ca ung thư liên quan thảm họa tăng gấp 17 lần

Khi nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9, thống kê mới nhất cho thấy một hậu quả dai dẳng và đau lòng: số ca ung thư được xác định liên quan đến thảm họa này đã tăng 1.680% trong 10 năm qua, trong đó có nhiều loại ung thư hiếm gặp.

Theo dữ liệu tổng hợp của Chương trình Y tế Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center Health Program), số ca ung thư được xác nhận có liên quan đến thảm họa 11/9 ở những người sống sót, cư dân khu Hạ Manhattan và những người từng làm việc tại hoặc gần khu vực đống đổ nát đã tăng từ 3.204 ca năm 2015 lên 57.044 ca năm 2026.

Luật sư Michael Barasch, người đại diện cho hàng nghìn thành viên của chương trình, cho biết: “Đáng buồn là trung bình mỗi ngày chúng tôi mất khoảng hai khách hàng, trong khi cứ 50 phút lại xuất hiện thêm một ca ung thư được xác nhận”

Số ca ung thư của người sống sót lần đầu vượt lực lượng cứu hộ

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên số ca ung thư ở những người từng sống, làm việc hoặc đi học gần Ground Zero vượt qua số ca ở lực lượng cứu hộ như lính cứu hỏa và cảnh sát – những người từng phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm tại hiện trường trong thời gian dài.

Đến nay, nhóm người sống sót đã ghi nhận 28.913 ca ung thư, so với chỉ 694 ca vào năm 2015, tương đương mức tăng tới 4.066%. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cũng có tới 28.131 người mắc ung thư.

Tính đến nay, nhóm người sống sót đã ghi nhận 28.913 ca ung thư, so với 694 ca vào năm 2015, tương đương mức tăng tới 4.066%. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cũng có tới 28.131 người mắc ung thư. Ảnh: NYP.

Không chỉ số lượng tăng mạnh, các bác sĩ còn ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp mắc những dạng ung thư hiếm gặp ở người sống sót và lực lượng cứu hộ 11/9. Chẳng hạn, hiện đã có 82 trường hợp ung thư tuyến ức (thymic cancer). Đây là một loại ung thư rất hiếm bởi tuyến ức là một cơ quan nhỏ nằm phía sau xương ức, trong khi các khối u tuyến ức chiếm chưa tới 1% tổng số ca ung thư.

Ngoài ra, đã có 591 trường hợp ung thư thần kinh nội tiết, một nhóm ung thư tương đối hiếm, thường xuất hiện ở tuyến tụy, ruột, phổi hoặc tuyến thượng thận, nhưng cũng có thể phát triển ở dạ dày và đường ruột. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, số ca loại ung thư này ở những người sống sót sau thảm họa 11/9 đã tăng thêm 6%.

Một số đàn ông sống sót cũng được chẩn đoán ung thư vú nam, được cho là có liên quan đến việc hít phải không khí độc hại tại Ground Zero. Hiện đã có 188 trường hợp được đưa vào nhóm bệnh liên quan.

Ngoài ra còn có 163 ca ung thư não, riêng quý gần nhất tăng thêm 14 ca, tương đương khoảng 9%.

Khói và bụi sinh ra từ thảm họa là nguyên nhân gây nên số ca ung thư tăng đột biến trong số những người sống sót và lực lượng cứu hộ vụ thảm họa 11/9/2001. Ảnh: NYP.

25 năm trôi qua, bóng ma 11/9 vẫn chưa biến mất

Sự gia tăng số ca ung thư một phần được cho là liên quan đến quá trình lão hóa của những người từng tham gia cứu hộ hoặc sống sót sau thảm họa. Phần lớn họ hiện đã bước vào độ tuổi 50, 60, thậm chí đầu 70.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tính đến tháng 6 năm nay, Chương trình Y tế Trung tâm Thương mại Thế giới có 145.275 thành viên. Trong số đó, 67% được xác định mắc ít nhất một trong 69 loại ung thư có liên quan đến phơi nhiễm các chất độc từ vụ 11/9. Tỷ lệ này cao đáng kể so với mức khoảng 40% của dân số Mỹ nói chung.

Hai mươi lăm năm sau vụ khủng bố, một thực tế khác cũng ngày càng trở nên đáng sợ: ít nhất 9.425 người đã tử vong vì các bệnh liên quan đến hậu quả của vụ 11/9, cao hơn gấp ba lần con số 2.977 người thiệt mạng ngay trong ngày 11/9/2001.

Luật sư Barasch nói: “11/9 không kết thúc vào ngày 11/9. Đồng hồ ung thư vẫn đang đếm ngược 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần”.

Luật sư Michael Barasch, người đại diện cho hàng nghìn thành viên của Chương trình Y tế Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: NYP.

Những người sống sót kể lại ký ức ám ảnh

Leslie Lane, 76 tuổi, làm việc trong một tòa nhà đối diện Trung tâm Thương mại Thế giới và là nhân viên của Merrill Lynch khi vụ tấn công xảy ra. Ngày 11/9, khi máy bay đâm vào tòa tháp đôi, bà đang ở trong văn phòng. Khi sơ tán, Lane nhìn thấy một “đám mây bụi khổng lồ” bao phủ khu vực. “Bạn có thể nếm thấy bụi. Thậm chí có thể nếm thấy nhiên liệu, thứ mùi xăng dầu nhờn nhờn”, bà nhớ lại.

Hai ngày sau vụ tấn công, Lane quay trở lại một văn phòng khác tại số 222 Broadway để hỗ trợ kế hoạch di chuyển đội ngũ luật sư của Merrill Lynch. Đến tháng 11 năm đó, bà trở lại khu Hạ Manhattan.

Năm 2020, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, Lane được chẩn đoán mắc ung thư tuyến ức. “Tôi rất may mắn, ung thư được phát hiện từ rất sớm”, bà nói. Sau đó, bà được phẫu thuật cắt bỏ khối u và cho đến nay bệnh chưa tái phát.

Lane tin rằng việc hít phải các chất ô nhiễm tại Ground Zero là nguyên nhân khiến bà mắc bệnh. “Ung thư tuyến ức là một dạng ung thư cực kỳ hiếm. Tôi không uống rượu, cũng không hút thuốc”, bà nói. Bà nhớ lại rằng trong nhiều tháng sau vụ 11/9, mùi nhiên liệu vẫn phảng phất trong không khí, bám ở cổ họng và phía sau miệng. “Họ liên tục nói với chúng tôi rằng không khí an toàn, nhưng tôi không nghĩ điều đó là sự thật”.

Ảnh chụp James Ryan, thợ điện khi tham gia hỗ trợ hệ thống chiếu sáng tại nhiều khu vực Ground Zero. Ảnh: NYP.

Một trường hợp khác là James Ryan, 65 tuổi, một thợ điện từng tham gia hỗ trợ hệ thống chiếu sáng tại nhiều khu vực Ground Zero, cả bên trong và bên ngoài đống đổ nát. Ông cũng tham gia khôi phục hệ thống điện cho tuyến tàu PATH tại Trung tâm Thương mại Thế giới.

Sau đó, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, Ryan phát hiện nước tiểu có máu. Các bác sĩ tiến hành chụp MRI và phát hiện ông mắc ung thư tuyến tụy, nhưng may mắn là bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm. Năm 2019, ông trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến tụy. “Tôi thực sự rất may mắn”, Ryan nói.

Ông James Ryan bị phát hiện mắc ung thư tuyến tụy, đã được phẫu thuật cắt bỏ một phần tụy. Ảnh: NYP.

Mới chỉ khoảng 15% dân thường phơi nhiễm tham gia chương trình y tế

Theo luật sư Barasch, công việc hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa 11/9 vẫn còn rất dài. Ông cho biết trong số những người dân từng tiếp xúc với các chất độc từ vụ 11/9, chỉ khoảng 15% đã tham gia Chương trình Y tế Trung tâm Thương mại Thế giới.

Văn phòng luật của Barasch cũng đại diện cho một số cựu học sinh, sinh viên từng theo học tại các trường trung học và đại học gần Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhiều người trong số họ sau này mắc bệnh khi còn tương đối trẻ, do từng ở trong khu vực có nguy cơ phơi nhiễm các chất ô nhiễm.

Barasch khuyến nghị những người từng có mặt và tiếp xúc với môi trường ô nhiễm sau vụ 11/9 nên đăng ký tham gia chương trình y tế và chủ động kiểm tra sức khỏe. Ông nhấn mạnh: “Phát hiện bệnh sớm có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết”.

Theo Worldjournal.