Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi quy định mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Luật quy định, Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế khi chuyển nhượng.

Sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi với 438/443 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (92,6% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật gồm 4 chương, 30 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Trong Luật vừa thông qua, Quốc hội chốt nội dung đánh thuế với thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng.

Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Khoản 1 Điều 7 của quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, trong đó nêu rõ “Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân”.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Mức này so với quy định hiện hành đã tăng 300 triệu đồng.

Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với 92,60% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: Quốc hội.

Giải trình trước đó về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đã bổ sung căn cứ xác định ngưỡng doanh thu không chịu thuế 500 triệu đồng/năm, đảm bảo ngưỡng không chịu thuế này phù hợp, không làm mất sinh kế của các hộ, cá nhân kinh doanh nhỏ, đảm bảo vấn đề mưu sinh và an sinh xã hội.

Đồng thời, quy định này cũng đảm bảo sự công bằng về thuế và không ảnh hưởng, cản trở việc chuyển đổi các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành doanh nghiệp.

Liên quan quy định về giảm trừ gia cảnh, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi nêu rõ “Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm)”, và “Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng”.

Căn cứ biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: Con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động;

Nhóm người phụ thuộc khác là các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Quốc hội.

Về biểu thuế lũy tiến, Luật đã điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất của biểu thuế là giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%.

Theo Bộ trưởng Tài chính, với biểu thuế mới này, tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng đã khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.