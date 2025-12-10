Quốc hội chốt xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ

Khi chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô, lái xe không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế. Tài xế phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Sáng 10/12, với 425/433 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Luật có hiệu lực từ 1/7/2026.

Bao gồm Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã sửa đổi, bổ sung quy định về ghế ngồi với trẻ em trên ô tô.

Cụ thể, luật mới được thông qua quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Ảnh: Quốc hội.

Trước đó, tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

So với luật cũ, luật mới đã loại trừ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Bao gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời lùi thời gian thực hiện quy định này đến 1/7/2026 thay vì 1/1/2026.

Một nội dung khác, luật mới được thông qua quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên không kể chỗ của người lái xe có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2029 và thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định để đảm bảo tính khả thi, tránh lãng phí một lượt, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã rà soát kỹ lưỡng 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương hai cấp, thể chế hóa đầy đủ chủ trương đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất với hệ thống pháp luật.