Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ lớp bồi dưỡng khi cấp thẻ nhà báo, Bộ trưởng nói gì?

Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị bỏ quy định học bồi dưỡng trước khi cấp thẻ nhà báo vì lo ngại tạo thêm “giấy phép con”. Trước ý kiến trái chiều, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giải thích mục đích thực sự của quy định này là gì?

Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, đại biểu Hà Sỹ Đồng, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, góp ý về quy định cấp phép hoạt động báo chí và cấp thẻ nhà báo (Điều 17 và Điều 20).

Ông cho rằng các quy định hiện nay tương đối chặt chẽ nhưng có nguy cơ tạo thêm tầng nấc thủ tục, đặc biệt với báo chí địa phương. Đại biểu đề nghị chuyển hướng đánh giá theo mức độ tuân thủ pháp luật, chất lượng nội dung và hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị – xã hội, thay vì quá nặng về điều kiện kỹ thuật.

Đáng chú ý, ông Đồng đề nghị bỏ quy định bắt buộc tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi cấp thẻ lần đầu.

“Vi phạm đạo đức nghề nghiệp không xuất phát từ việc thiếu lớp học, mà từ sự buông lỏng quản lý của người đứng đầu cơ quan báo chí. Nếu duy trì quy định này, luật sẽ vô hình tạo thêm giấy phép con, tăng chi phí và thủ tục, đi ngược tinh thần cải cách hành chính,” đại biểu Hà Sỹ Đồng phân tích.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Theo đại biểu, luật cần tập trung quy định rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí trong tuyển dụng, đào tạo, đánh giá định kỳ và đề nghị cấp thẻ. Đây mới là giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng đội ngũ và phòng ngừa vi phạm.

Giải trình cuối phiên thảo luận về nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm rõ hơn quy định về cấp thẻ nhà báo.

Bộ trưởng cho biết hiện cả nước có khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ, trong đó 31,25% (6.562 người) tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, còn lại 68,75% xuất thân từ các ngành khác.

Theo Bộ trưởng, quy định tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi cấp thẻ lần đầu được đưa ra sau khi cơ quan soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi và thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam. Mục tiêu nhằm bảo vệ uy tín nghề nghiệp, giữ vững chuẩn mực đạo đức, giúp nhà báo mới vào nghề tránh vi phạm và được trang bị nghiệp vụ bài bản trong bối cảnh tác nghiệp hiện nay.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng giải trình vấn đề đại biểu nêu tại hội trường. Ảnh: Quốc hội.

Ông nhấn mạnh quy định này tương tự như một số ngành nghề khác như luật sư, công chứng viên, đều phải qua lớp bồi dưỡng để hành nghề.

“Mục tiêu là để làm tốt hơn, không phải để gây khó khăn hay tạo ra giấy phép con”, Bộ trưởng Hùng nói.

Về kinh tế báo chí, Bộ trưởng cho biết dự thảo Luật không sử dụng thuật ngữ "kinh tế báo chí", nhưng đã có các quy định liên quan đến liên kết, cơ chế, chính sách cho báo chí. Tới đây, sẽ có các quy định hướng dẫn để làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu, tránh tình trạng tư nhân lợi dụng sản phẩm báo chí do cơ quan báo chí sản xuất để làm giàu.

"Có thể thấy các nội dung thảo luận của các đại biểu là rất xác đáng. Sau phiên họp, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý của đại biểu để hoàn thiện dự thảo Luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua", Bộ trưởng nhấn mạnh.