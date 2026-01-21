Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Infographic
So sánh giá đất Hà Nội năm 2026 với 2025: Đất ngoại thành tăng hàng chục %
Bảng giá đất Hà Nội năm 2026 cho thấy sự khác biệt rõ giữa khu vực nội thành và các vùng ngoại thành, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư ra các khu vực ven đô.
Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.
Chân dung tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung
Chiều 10/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chân dung nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đầu tiên
Chiều 7/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Infographic: Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Infographic: Chân dung lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước từ 1945 tới nay
Infographic này điểm lại các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 tới nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Tiểu sử quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
Trước khi được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, ông Trần Đức Thắng đã giữ các vị trí như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ...
Ông Trần Đức Thắng được giao quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường
Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, được điều động, phân công về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng.
Infographic: 5 điểm mới đáng chú ý trong quy định về đơn thuốc, kê đơn thuốc điều trị ngoại trú
252 bệnh, nhóm bệnh áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày là một trong những điểm mới tại Thông tư 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Infographic: Chân dung Bí thư, Chủ tịch 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sáng 30/6, tại các tỉnh, thành phố tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành; các quyết định của Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và nhân sự lãnh đạo địa phương.
Infographic: Chân dung 4 bộ trưởng bộ mới sau sắp xếp bộ máy Chính phủ
Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 4 bộ trưởng 4 bộ mới sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy Chính phủ gồm: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, KH&CN và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Infographic: 2 Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Toàn cảnh siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Giai đoạn 1 gồm đoạn Hà Nội - Vinh và Nha Trang - TP.HCM sẽ khai thác từ năm 2032. Việc triển khai đoạn Vinh - Nha Trang sẽ được thực hiện dự kiến trong 10 năm, từ 2040 đến 2050.
Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường
Trước khi là Chủ tịch nước, ông Lương Cường từng giữ các chức Phó tư lệnh Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam...
Danh sách 13 ủy viên Bộ Chính trị
Từ đại hội Đảng khóa XIII diễn ra tháng 1/2021 đến nay, 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đã thôi tất cả các chức vụ.