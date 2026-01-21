close Đăng nhập

Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.

infographic-quy-trinh-bau-bo-chinh-tri-final.jpg

