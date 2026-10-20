Triển khai triển lãm số HCMC Export 2026, mở cơ hội tiếp cận 270.000 nhà mua hàng

HCMC Export Digital Trade Expo 2026 triển khai 150 gian hàng số, ứng dụng AI giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác từ hệ thống hơn 270.000 nhà mua hàng trong nước và quốc tế.

Ngày 20/10, HCMC Export Digital Trade Expo 2026 được triển khai trực tuyến trên Expo Platform do Arobid vận hành. Chương trình kéo dài đến ngày 29/10, kết hợp với Hội chợ Hàng Việt Nam Tiêu biểu Xuất khẩu 2026 để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trước, trong và sau hội chợ trực tiếp.

Giao diện gian hàng số trên HCMC Export Digital Trade Expo 2026, nơi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và gửi yêu cầu kết nối giao thương. Ảnh: Arobid.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững (CSED) phối hợp với Arobid hỗ trợ 150 gian hàng số cơ bản cho doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Tại đây, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, hồ sơ năng lực và khả năng cung ứng, đồng thời duy trì thông tin trên môi trường số sau sự kiện.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đủ điều kiện có cơ hội tiếp cận hệ thống hơn 270.000 nhà mua hàng trong nước và quốc tế theo ngành hàng. Đây là nguồn dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm đối tác, không phải số nhà mua hàng trực tiếp tham gia triển lãm hay số kết nối đã thực hiện.

Expo Platform tích hợp công cụ AI Buyer Find & Match để phân tích dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu mua hàng, từ đó đề xuất đối tác phù hợp.

Nền tảng còn hỗ trợ gửi yêu cầu báo giá, giới thiệu năng lực và tổ chức kết nối giao thương. Việc trao đổi, đàm phán và quyết định giao dịch vẫn do doanh nghiệp thực hiện.

Các ngành hàng trọng tâm gồm thực phẩm, nông sản, đồ uống, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, thiết bị gia dụng và những sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu. Chương trình cũng kết nối doanh nghiệp với các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như kiểm định, logistics, thương mại điện tử, ngân hàng và bảo hiểm.

Để tham gia hiệu quả, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về sản phẩm, năng lực sản xuất, chứng nhận và thị trường mục tiêu. Đồng thời, phải có nhân sự thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi và phản hồi yêu cầu từ đối tác. Theo đơn vị triển khai, chất lượng dữ liệu và khả năng đáp ứng thực tế quyết định hiệu quả kết nối.

HCMC Export Digital Trade Expo 2026 do CSED tổ chức, với sự hỗ trợ của Sở Công Thương TP.HCM. Arobid là đơn vị vận hành Expo Platform, cung cấp hạ tầng thương mại điện tử B2B, dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối nhà mua hàng.

Ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, thông tin về công tác chuẩn bị Hội chợ Hàng Việt Nam Tiêu biểu Xuất khẩu 2026 tại sự kiện ngày 29/9. Ảnh: Thượng Tâm.

Trước đó, ngày 29/9, Expo Platform được giới thiệu tại TP.HCM để phục vụ chuỗi HCMC Export Digital Trade Expo 2026-2027. Theo kế hoạch công bố, chuỗi gồm 12 kỳ triển lãm số theo từng ngành hàng, thị trường và chủ đề, nhằm duy trì hoạt động kết nối giao thương ngoài thời gian tổ chức hội chợ trực tiếp.

Hội chợ Hàng Việt Nam Tiêu biểu Xuất khẩu 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo (phường Bình Dương, TP.HCM) với khoảng 750 gian hàng.

Triển lãm số bắt đầu sớm hơn hai ngày và kéo dài đến 29/10, giúp doanh nghiệp có thêm thời gian giới thiệu sản phẩm và trao đổi với đối tác.