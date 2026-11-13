Dự kiến huy động 3.018 tỷ đồng từ Viettel, Vietcombank và 4 tổ chức, MB sẽ làm gì?

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu với giá 15.090 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 3.018 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT mới công bố, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán là 15.090 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng lẻ tại ngày 30/9/2026. Số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Danh sách 6 nhà đầu tư tham gia gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) dự kiến mua 27 triệu cổ phiếu; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua 32 triệu cổ phiếu; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn mua 50 triệu cổ phiếu; Tổng công ty Đông Bắc mua 20 triệu cổ phiếu; Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM mua 25 triệu cổ phiếu và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mua 46 triệu cổ phiếu.

Nguồn: MB.

Với mức giá trên, MB dự kiến thu về khoảng 3.018 tỷ đồng. Trong đó, gần 449,5 tỷ đồng được bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động cho vay khách hàng; hơn 2.568,5 tỷ đồng còn lại dành cho đầu tư tài sản, nâng cao năng lực hoạt động, chủ yếu là phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin.

Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Đợt chào bán dự kiến được triển khai từ quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 2.000 tỷ đồng, từ gần 100.687,5 tỷ đồng lên gần 102.687,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2026, MB ghi nhận 30.519 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 39.400 tỷ đồng năm nay, ngân hàng thực hiện được 77% mục tiêu.

Tổng tài sản MB tính đến ngày 30/9 tăng 14% so với đầu năm, lên gần 1,84 triệu tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản của MB ghi nhận mục chứng khoán kinh doanh tăng đột biến, đạt gần 41.444 tỷ đồng sau khi trừ dự phòng giảm giá, gấp 8,9 lần đầu năm. Phần lớn mức tăng đến từ chứng khoán nợ chưa niêm yết. Khoản mục này đạt gần 39.876 tỷ đồng, cao gấp 12,6 lần đầu năm, chiếm khoảng 96% tổng danh mục chứng khoán kinh doanh trước dự phòng giảm giá. Trong khi đó, chứng khoán nợ niêm yết gần như đi ngang, còn chứng khoán vốn niêm yết tăng nhẹ.

Ngoài ra, cho vay khách hàng tăng 19% lên gần 1,29 triệu tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh mở rộng cho vay kinh doanh bất động sản, đạt 179.756 tỷ đồng, tương đương mức tăng 48,3% so với đầu năm và chiếm 13,95% cho vay khách hàng.

Tổng nợ xấu của MB tính đến cuối quý III đạt hơn 21.474 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 1,29% đầu năm lên 1,67%.