HCMC Export 2026 ứng dụng AI, kết nối doanh nghiệp với nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 dự kiến có khoảng 750 gian hàng, 103 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự, đồng thời triển khai chuỗi 12 triển lãm số ứng dụng AI để hỗ trợ kết nối giao thương.

Sáng 29/9, Expo Platform, nền tảng phục vụ tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường số, được ra mắt tại TP.HCM. Nền tảng do Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững phối hợp với Công ty Arobid triển khai, trước mắt phục vụ chuỗi HCMC Export Digital Trade Expo 2026-2027.

Kết nối 103 nhà mua hàng, tăng quảng bá qua KOL/KOC

Theo ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, Hội chợ Hàng Việt Nam Tiêu biểu Xuất khẩu 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/10 tại WTC Expo, với quy mô khoảng 750 gian hàng. Đến nay, 21 đoàn với 103 nhà mua hàng quốc tế đã đăng ký tham dự.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, phát biểu tại sự kiện ra mắt Expo Platform sáng 29/9. Ảnh: Thượng Tâm.

Các nhà mua hàng đến từ nhiều thị trường như Mỹ, Pháp, Canada, Hungary, Singapore, Đài Loan, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hội chợ tập trung vào các nhóm ngành dệt may, da giày, nông sản - thực phẩm, đồ gỗ, logistics, thương mại điện tử cùng những ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu.

Điểm mới là hoạt động kết nối không chỉ diễn ra tại các gian hàng. Chương trình dự kiến đưa nhà mua hàng quốc tế đến khảo sát trực tiếp nhà máy, kết hợp mô hình Online to Offline và thương mại điện tử.

Hoạt động livestream cùng KOL, KOC cũng được đưa vào để giới thiệu sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Ban tổ chức đồng thời hướng tới thu hút các tập đoàn thu mua, hệ thống phân phối lớn và sàn thương mại điện tử quốc tế từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Australia, New Zealand và châu Âu. Walmart được nêu trong nhóm các tập đoàn bán lẻ mà chương trình hướng tới mời tham gia.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị tham gia chương trình HCMC Export 2026. Ảnh: Thượng Tâm.

Bên cạnh hội chợ trực tiếp, doanh nghiệp sẽ có thêm Expo Platform để duy trì hồ sơ và sản phẩm trên môi trường số. Doanh nghiệp có thể chuẩn bị dữ liệu trước hội chợ, giới thiệu sản phẩm trong thời gian diễn ra chương trình, sau đó tiếp tục trao đổi và tham gia các phòng họp trực tuyến với nhà mua hàng.

Theo kế hoạch, 12 kỳ HCMC Export Digital Trade Expo sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 theo từng ngành hàng, thị trường và chủ đề. Kỳ triển lãm số đầu tiên dự kiến bắt đầu ngày 20/10, sớm hơn 2 ngày so với hội chợ trực tiếp.

AI tìm người mua, doanh nghiệp phải chuẩn hóa dữ liệu

Một trong những chức năng đáng chú ý của Expo Platform là AI Buyer Find & Match.

Công cụ sử dụng dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, ngành hàng và nhu cầu giao dịch để hỗ trợ tìm kiếm nhà mua hàng, phân tích nhu cầu và đề xuất các kết nối phù hợp. Việc trao đổi, đàm phán và quyết định giao dịch vẫn do doanh nghiệp và nhà mua hàng thực hiện.

Theo ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid, khi AI tham gia vào quá trình phân tích và ghép nối dữ liệu, doanh nghiệp chỉ đưa thông tin sản phẩm lên Internet là chưa đủ. Hồ sơ doanh nghiệp, năng lực cung ứng và dữ liệu sản phẩm cần được chuẩn hóa, cập nhật để hệ thống có đủ thông tin tìm kiếm đối tác.

Ông Trần Văn Chín chia sẻ về vai trò của dữ liệu và AI trong kết nối doanh nghiệp với nhà mua hàng. Ảnh: Thượng Tâm.

Ông Chín cho rằng dữ liệu cần được làm đúng, đủ và thường xuyên cập nhật để AI có thể phát huy vai trò trong quá trình kết nối. Điều này cũng đặt ra yêu cầu với doanh nghiệp phải đầu tư cho hồ sơ số, thay vì chỉ tạo gian hàng trực tuyến rồi để thông tin ít thay đổi.

Mô hình này không thay thế HCMC Export trực tiếp. Hội chợ vẫn là nơi doanh nghiệp gặp nhà mua hàng, giới thiệu sản phẩm và đưa đối tác đến khảo sát năng lực sản xuất.

Expo Platform bổ sung phần còn thiếu sau sự kiện, khi dữ liệu sản phẩm và những kết nối đã hình thành vẫn được duy trì để doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm cơ hội giao thương.