Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng rộng hơn 8,6 ha, rút ngắn 6 giờ vận chuyển Bắc - Nam

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có quy mô hơn 8,6 ha, được đầu tư hệ thống chia chọn tự động, robot AGV và nền tảng quản trị số, góp phần rút ngắn tới 6 giờ vận chuyển hàng hóa trên hành trình Bắc - Nam.

Ngày 10/11, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) ra mắt Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu. Với quy mô hơn 8,6 ha, công trình được định hướng trở thành kho trục logistics kết nối hàng hóa miền Trung - Tây Nguyên với thị trường trong nước và quốc tế.

Trung tâm nằm cách cảng Liên Chiểu khoảng 1 km, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, cảng Tiên Sa và Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Vị trí này cho phép trung tâm đảm nhận vai trò gom hàng từ các vùng sản xuất trong khu vực và từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo trước khi xuất khẩu qua cảng, đồng thời tiếp nhận, phân phối hàng hóa đến các trung tâm tiêu thụ trong nước.

Đây cũng là mắt xích bổ sung vào mạng lưới logistics ba miền của Viettel Post, kết nối với công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, trung tâm khai thác Quang Minh (Hà Nội), trung tâm Logistics tích hợp tại TP.HCM và trung tâm logistics phân phối tại Cần Thơ.

Theo Viettel Post, việc đưa kho trục miền Trung vào hoạt động giúp hàng hóa trên hành trình Bắc - Nam được chia chọn, trung chuyển ngay tại Đà Nẵng, rút ngắn tới 6 giờ vận chuyển. Qua đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí logistics, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng khả năng tiếp cận các thị trường trong nước, quốc tế.

Trung tâm có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300 m², tích hợp 7 nhóm công năng, gồm lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng và điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và kết nối hải quan, dịch vụ giá trị gia tăng, logistics thương mại điện tử và điều hành số.

Quá trình khai thác được tự động hóa bằng hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV và nền tảng quản trị số. Nhờ đó, thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường. Trung tâm cũng sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống logistics hiện đại của thành phố, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào quản lý kho vận, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh việc phát triển Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng nhằm tăng cường năng lực kết nối vùng, góp phần hình thành năng lực logistics quốc gia. Ảnh: Viettel.

Trong khi đó, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh đầu tư cho logistics không chỉ là đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển dài hạn của quốc gia.

Theo ông Tào Đức Thắng, việc đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động là bước đi cụ thể của Viettel nhằm góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo thêm động lực phát triển cho Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước.