Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng từ ngày 3/11/2026, do doanh nghiệp liên quan đang nợ thuế hơn 312 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử Cục Thuế, ngày 3/11/2026, Thuế cơ sở 1 TP.HCM đã ban hành thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Lý do được cơ quan thuế đưa ra là ông Đỗ Anh Dũng là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, doanh nghiệp đang có số tiền nợ thuế vượt ngưỡng quy định.

Cụ thể, khoản nợ thuế của doanh nghiệp này là hơn 312 tỷ đồng, do Thuế cơ sở 1 TP.HCM quản lý. Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Dũng được áp dụng từ ngày 3/11/2026. Tuy nhiên, dữ liệu tra cứu chưa thể hiện thời điểm kết thúc.

Trước khi ông Đỗ Anh Dũng bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã nhiều lần bị cơ quan thuế cưỡng chế do nợ thuế.

Cụ thể, ngày 28/10/2025, Thuế cơ sở 1 TP.HCM ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp. Tổng số tiền bị cưỡng chế theo các quyết định này gần 140 tỷ đồng, với thời hạn hiệu lực đến ngày 26/11/2025.

Đến ngày 1/12/2025, cơ quan thuế tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp. Số tiền bị cưỡng chế tại thời điểm này đã tăng lên hơn 308,6 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2025 đến ngày 1/12/2026.