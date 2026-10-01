AI tìm đối tác 24/7, doanh nghiệp TP.HCM cần chuẩn bị gì?

ITPC Platform được phát triển để doanh nghiệp duy trì hoạt động xúc tiến trên môi trường số, trong đó AI hỗ trợ tìm kiếm nhà mua hàng, nhà đầu tư dựa trên dữ liệu.

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) và Arobid ký kết hợp tác phát triển ITPC Digital Trade & Investment Platform (gọi tắt là ITPC Platform). Đây là nền tảng hướng tới kết nối hoạt động xúc tiến trực tiếp với môi trường số, giúp doanh nghiệp tăng khả năng tìm kiếm và kết nối đối tác.

AI phân tích dữ liệu để tìm đối tác phù hợp

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, cho rằng chuyển đổi số trong xúc tiến không đơn thuần là đưa chương trình cũ lên mạng. Hoạt động này cần được tổ chức lại dựa trên dữ liệu để phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư nhanh hơn, chính xác hơn, liên tục hơn và có thể đo lường kết quả.

Ông Phạm Quang Nhật trao đổi về định hướng phát triển ITPC Platform. Ảnh: Thượng Tâm.

Theo định hướng được công bố, ITPC Platform tích hợp hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư với nền tảng thương mại điện tử B2B. Doanh nghiệp có thể duy trì hồ sơ, sản phẩm và nhu cầu giao dịch, trong khi các dự án và nhu cầu của nhà đầu tư cũng được đưa lên hệ thống để phục vụ tìm kiếm, kết nối.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid, cho biết AI sẽ phân tích dữ liệu để tìm và gợi ý đối tác phù hợp. Arobid hiện có dữ liệu của hơn 1 triệu doanh nghiệp toàn cầu, qua đó xác định nhà mua lớn của từng ngành tập trung ở thị trường nào để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối.

Việc triển khai ITPC Platform dự kiến thực hiện trong 90 ngày. Hai bên sẽ lần lượt thiết lập hệ thống, phân loại dữ liệu, đưa doanh nghiệp lên nền tảng và chuẩn hóa hồ sơ. Giai đoạn cuối, ITPC dự kiến tiếp nhận bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số theo thời gian thực.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid, giới thiệu ITPC Platform và khả năng ứng dụng AI trong tìm kiếm, kết nối đối tác. Ảnh: Thượng Tâm.

Ông Nhật nhấn mạnh hiệu quả hợp tác phải được đánh giá bằng kết quả xúc tiến thực tế. Các nội dung sẽ được rà soát định kỳ, phần không hiệu quả sẽ điều chỉnh hoặc dừng, còn những nội dung mang lại kết quả sẽ tiếp tục mở rộng.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Khi nền tảng đi vào vận hành, một vấn đề được đặt ra là khả năng tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Tấn Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Bắc Sài Gòn, cho biết khu vực này có gần 200.000 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Hoàng Trung Sơn dữ liệu doanh nghiệp cần bảo đảm đúng, đủ, sạch và thường xuyên được cập nhật. Ảnh: Thượng Tâm.

Hội đã phối hợp với Arobid xây dựng Tây Bắc Sài Gòn Hub và đang cập nhật thông tin, năng lực doanh nghiệp lên hệ thống. Từ kinh nghiệm này, ông Nam đề nghị ITPC và Arobid tạo điều kiện để doanh nghiệp trong khu vực tham gia ITPC Platform, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận nhà mua lớn và đối tác quốc tế.

Trước đề nghị này, ông Phạm Quang Nhật cho biết ITPC sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nền tảng. Tuy nhiên, để việc kết nối mang lại hiệu quả, doanh nghiệp cần sẵn sàng về chuyển đổi số, nâng cao năng lực, bảo đảm chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn và chuẩn bị đầy đủ thông tin để tiếp cận đối tác.

Trong đó, chất lượng dữ liệu là yếu tố quan trọng. Ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, cho rằng thông tin doanh nghiệp cần bảo đảm đúng, đủ, sạch và sống, tức chính xác, đầy đủ và thường xuyên được cập nhật.

Với các thị trường yêu cầu cao về sản phẩm xanh, ông Sơn cho rằng thông tin về phát thải carbon hay tiêu chuẩn sản phẩm cần có dữ liệu kiểm chứng, thay vì chỉ dừng ở quảng bá. Dữ liệu này cũng giúp AI tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp với đối tác phù hợp.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp và đơn vị liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư. Ảnh: Thượng Tâm.

Do đó, việc có mặt trên ITPC Platform chưa đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ tìm được khách hàng. Nền tảng hỗ trợ tìm kiếm và kết nối, còn hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, năng lực và sự chủ động của doanh nghiệp.