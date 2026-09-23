Thành phố miền Trung đạt loạt kết quả về khoa học, công nghệ, tăng 212 bậc về hệ sinh thái khởi nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó hệ sinh thái khởi nghiệp tăng 212 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Đạt nhiều kết quả vượt trội trên nhiều trụ cột

Ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Tại cuộc họp, đại diện Sở KHCN TP đã báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2026 về việc thực hiện đề án và những giải pháp để hiện thực hoá mục tiêu về KHCN.

Theo báo cáo của Sở KH&CN TP Đà Nẵng về kết quả triển khai Đề án Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của TP Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã hoàn thành 12/15 nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách.

Đặc biệt, HĐND TP đã ban hành 18 nghị quyết quan trọng về nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thử nghiệm công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm cơ sở pháp lý để Đà Nẵng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng theo Sở KH&CN TP, tổng kinh phí phân bổ cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt hơn 1.479 tỷ đồng, tương đương 2,6% tổng chi ngân sách địa phương (vượt mục tiêu tối thiểu 1,5%). Trong đó, chi thường xuyên cho khối sở ngành hơn 89,1 tỷ đồng và hơn 197,8 tỷ đồng dành cho UBND cấp xã; tổng nguồn kinh phí huy động từ các đơn vị đạt hơn 120,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, 6 doanh nghiệp đã trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với tổng kinh phí lũy kế hơn 21,5 tỷ đồng.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trải nghiệm với kính thông minh Rokid tại HORECFEX Vietnam 2026. Ảnh XM.

Hoạt động nghiên cứu và sở hữu trí tuệ trên địa bàn cũng ghi nhận bước tiến rõ rệt. Thành phố đã nghiệm thu 12 công trình khoa học cấp thành phố; phê duyệt 23 nhiệm vụ mới năm 2026 (đang hướng tới mục tiêu 50 nhiệm vụ/năm). Số bài báo khoa học đạt 319 bài (vượt mục tiêu 250 bài/năm), tăng 150% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thành phố ghi nhận 997 đơn đăng ký và 710 văn bằng bảo hộ được cấp trong năm (vượt xa mục tiêu hơn 40 đơn và hơn 20 văn bằng/năm); tổng số văn bằng bảo hộ trên địa bàn đạt 6.722.

Hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng được StartupBlink xếp hạng 554 toàn cầu và đứng thứ 3 tại Việt Nam, tăng 212 bậc so với năm trước.

Bên cạnh đó, hiện Đà Nẵng có 3.442 cán bộ nghiên cứu tại các viện, trường; 32 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 6 tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc. Công tác sáng kiến ghi nhận 386 sáng kiến trong khu vực công được công nhận (vượt mục tiêu hơn 70 sáng kiến/năm).

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng trình phê duyệt 5 giải pháp công nghệ mới theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và hỗ trợ 10 lượt doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng với tổng kinh phí 285 triệu đồng; đồng thời hợp tác quốc tế được mở rộng với các đối tác Hàn Quốc, Áo, Hoa Kỳ, Nhật Bản thông qua dự án BioLINK Mekong 2.0, thỏa thuận với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Đà Nẵng cùng các diễn đàn SURF, DAVAS.

Đưa khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng chính

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở KH&CN cũng chỉ ra một loạt các khó khăn phải đối mặt như: nhiệm vụ thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ phải tạm hoãn do vướng mắc pháp lý; hai nhiệm vụ hạ tầng được điều chỉnh sang năm 2027; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu từ viện – trường còn thấp...

Để đạt được mục tiêu đặt ra, trong giai đoạn tới, Đà Nẵng xác định tập trung hoàn thiện hạ tầng trọng điểm gồm Không gian đổi mới sáng tạo quy mô 15 tầng và Công viên Khoa học khoảng 600 ha; ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược: trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học (đặc biệt chuỗi giá trị Sâm Ngọc Linh), đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với Silicon Valley và các đối tác chiến lược.

Đà Nẵng đưa công nghệ vào xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh số trên địa bàn nhằm thúc đẩy kinh tế số và góp phần tăng trưởng GRDP. Ảnh XM.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 3% GRDP; hình thành ít nhất 70 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; bảo đảm trên 60% kết quả nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn trong vòng 12 tháng sau nghiệm thu; mỗi năm có từ 50 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố được triển khai và ít nhất 40 công trình được nghiệm thu.

Với những kết quả vượt trội trong 9 tháng đầu năm 2026 và định hướng chiến lược rõ ràng, Đà Nẵng kỳ vọng biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng chính, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và khẳng định vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.