Hãng xe Trung Quốc iCaur sắp ra mắt 2 mẫu SUV phong cách địa hình tại Việt Nam

Hai mẫu SUV iCaur V23 và V27 chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam với thiết kế vuông vức theo phong cách địa hình.

iCaur, thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc), chuẩn bị ra mắt 2 mẫu SUV V23 và V27 tại Việt Nam. Tại quê nhà Trung Quốc, thương hiệu này được biết đến với tên gọi iCar.

Theo tìm hiểu, hãng đã bắt đầu nhận đặt cọc cho 2 mẫu xe này. Tuy nhiên, giá bán của 2 mẫu xe này chưa được công bố.

iCaur V23 sở hữu thiết kế vuông vức, cửa cốp mở ngang, mang phong cách SUV địa hình. Ảnh: iCaur.

Tại Trung Quốc, V23 có giá khoảng 109.800-154.800 nhân dân tệ (423-596 triệu đồng), còn V27 từ 169.800-203.800 nhân dân tệ (654-784 triệu đồng).

Trong đó, iCaur V23 là mẫu SUV thuần điện mang phong cách địa hình với thiết kế vuông vức, đèn pha tròn và cửa cốp mở ngang. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.220 x 1.915 x 1.845 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm.

Theo thông số đăng tải trên website iCaur Việt Nam, V23 có 2 phiên bản với công suất lần lượt 252 mã lực và 456 mã lực. Xe sử dụng pin dung lượng 59,93-80,16 kWh, cho phạm vi hoạt động 401-501 km, theo chuẩn CLTC. Bản dẫn động 4 bánh tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây.

Phần đuôi iCaur V23 có thiết kế vuông vức, cụm đèn hậu nằm ngang và cửa cốp mở ngang, tích hợp hộp chứa đồ bên ngoài. Ảnh: iCaur.

Khoang nội thất V23 được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Với thiết kế vuông vức mang phong cách xe địa hình, iCaur V23 sẽ cạnh tranh với Suzuki Jimny (789 triệu đồng).

Trong khi đó, iCaur V27 có kích thước tương đương nhóm SUV cỡ D với chiều dài 5.045 mm, rộng 1.976 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Xe có ngoại hình vuông vức tương tự V23 nhưng kích thước lớn hơn, đi kèm mâm 21 inch và lốp dự phòng phía sau.

iCaur V27 có kích thước thuộc nhóm SUV hạng D, sử dụng hệ truyền động EREV kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Ảnh: iCaur.

Khác với V23, iCaur V27 sử dụng công nghệ EREV, kết hợp động cơ xăng 1.5 lít tăng áp làm máy phát điện và mô-tơ điện dẫn động bánh xe. Xe có tổng công suất tối đa 456 mã lực, phạm vi chạy điện 150 km và tổng quãng đường 1.000 km theo NEDC.

V27 được trang bị màn hình trung tâm 15 inch, hệ thống âm thanh 15 loa, sạc nhanh DC công suất 100 kW. Các công nghệ an toàn gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù.

Sau khi ra mắt Việt Nam, iCaur V27 sẽ cạnh tranh với các SUV hạng D như Ford Everest (1,129-1,629 tỷ đồng), Toyota Fortuner (1,155-1,395 tỷ đồng), Isuzu Mu-X (1,019-1,302 tỷ đồng), Kia Sorento (1,149-1,419 tỷ đồng) và Hyundai Santa Fe (1,069-1,369 tỷ đồng).