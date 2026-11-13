Hé lộ tâm trạng Jensen Huang suy sụp trước khi từ chức: "Tôi là một kẻ tồi tệ"

Nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang đang vướng vào hàng loạt tranh cãi liên quan đến những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Sau nhiều tuần sóng gió, ông chính thức tuyên bố rời ghế CEO vào ngày 12/11 theo giờ Mỹ trong bối cảnh tâm trạng suy sụp.

Nguyên nhân đằng sau biến động nhân sự này đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông cùng dư luận. Theo những người am hiểu sự việc, trước khi từ chức, ông Huang đã rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông thậm chí tự mắng mình là “một kẻ tồi tệ, không ra gì” (“piece of shit”), liên tục buông những câu như “Whatever. I don't care!” (Sao cũng được. Tôi chẳng thiết gì nữa).

Điều khiến ông lo lắng nhất lúc này lại là người vợ của mình, bà Lori Huang. Ông Jensen Huang cũng không muốn những phụ nữ khác bị cuốn vào bê bối tình cảm này phải chịu ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời.

Tự trách mình trước khi từ chức: “Tôi là một kẻ tồi tệ”

Jensen Huang vốn nổi tiếng là người nghiện công việc, trực tiếp can dự vào hầu hết mọi hoạt động lớn nhỏ của Nvidia. Có thời điểm, khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo công việc trực tiếp cho ông.

Trước đây, ông thường xuyên trả lời email của các nhân viên liên quan đến 5 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của công ty, bất kể ngày đêm. Ông nổi tiếng với tốc độ phản hồi nhanh và nguồn năng lượng làm việc dường như không bao giờ cạn.

Tuy nhiên, những người từng trao đổi với Jensen Huang gần đây cho biết, khi bê bối tình ái ngày càng lan rộng, tốc độ trả lời email của ông bắt đầu chậm lại. Nguồn năng lượng dồi dào vốn có cũng dường như đã cạn kiệt.

Trong những cuộc trò chuyện riêng tư, ông Huang thường xuyên buông những câu như “Sao cũng được”, “Tôi chẳng quan tâm”, thậm chí tự mô tả bản thân là “một kẻ tồi tệ”.

Theo những người am hiểu sự việc, điều ông lo lắng nhất hiện nay là vợ mình. Huang cũng không muốn hành động của bản thân phá hỏng cuộc đời những phụ nữ khác bị cuốn vào vòng xoáy bê bối tình cảm.

Ông Jensen Huang, bà Lori Huang và hai con thường xuất hiện với hình ảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc. Ảnh: UDN.

Bê bối tình ái liên tiếp bùng phát, Nvidia mở cuộc điều tra độc lập

Tranh cãi ban đầu xuất phát từ mối quan hệ giữa Jensen Huang và một phụ nữ Trung Quốc tên Hoàng Lạc (Alice Huang).

Truyền thông Mỹ từng đưa tin Hoàng Lạc bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tình báo của Trung Quốc. Tuy nhiên, những cáo buộc này hiện vẫn còn gây tranh cãi.

Sau đó, hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố mở cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ những nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngày 8/11, Jensen Huang cũng gửi thư xin lỗi toàn thể nhân viên Nvidia, thừa nhận đã không chung thủy với vợ, đồng thời thừa nhận hành vi của mình đã làm tổn thương vợ và các con. Ông tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Huang đồng thời cam kết hợp tác với cuộc điều tra của hội đồng quản trị, bảo vệ lợi ích của Nvidia cũng như an ninh quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Ngày 11/11, The New York Times tiếp tục tiết lộ thông tin Huang bị nghi có quan hệ ngoài luồng với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Diễn biến này khiến vụ việc không còn đơn thuần là bê bối đời tư của một lãnh đạo doanh nghiệp, mà bắt đầu đặt ra những câu hỏi về công tác quản trị và điều hành của ông tại Nvidia.

Jensen Huang rời ghế CEO, Nvidia tìm người kế nhiệm

Trước sức ép từ những tranh cãi ngày càng lan rộng, ngày 12/11 theo giờ Mỹ, hội đồng quản trị Nvidia thông báo Jensen Huang rời vị trí CEO. Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress được chỉ định tạm thời đảm nhiệm vai trò điều hành, trong khi hội đồng quản trị bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Theo The Wall Street Journal, Nvidia đã khởi động quá trình tìm kiếm ứng viên, với cả hai phương án nhân sự nội bộ và bên ngoài công ty.

Trong thư gửi nhân viên, bà Colette Kress cam kết hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và kế hoạch phát triển sản phẩm của Nvidia vẫn sẽ được duy trì bình thường.

Bà cũng dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên vào ngày 18/11 để thông tin về tình hình công ty.

Theo EBC