Công an Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người làm hộ chiếu trực tuyến qua VNeID

Các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, lấy lý do thu phí chuyển phát để tiếp cận nạn nhân, sau đó dẫn dụ thực hiện các thao tác trên ví điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua ứng dụng VNeID.

Các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, lấy lý do thu phí chuyển phát để tiếp cận nạn nhân, sau đó dẫn dụ thực hiện các thao tác trên ví điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của một người dân tại Đà Nẵng, sau khi hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu trên VNeID và nhận thông báo hồ sơ đã xử lý xong, đang chờ chuyển phát, người này bất ngờ nhận nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên bưu điện.

Đối tượng yêu cầu thanh toán 12.000 đồng tiền cước vận chuyển. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục gọi lại với lý do “nhân viên cung cấp nhầm số tài khoản”, thông báo sẽ có quản lý liên hệ hỗ trợ hoàn tiền và hoàn tất thủ tục giao hàng.

Tiếp đó, một người phụ nữ hướng dẫn nạn nhân truy cập tài khoản Facebook được giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng của bưu điện để hủy hồ sơ giao hàng. Một người đàn ông khác sau đó gọi điện, yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại, mở ứng dụng MoMo, truy cập mục Trung tâm tài chính để thực hiện thao tác được giới thiệu là hoàn phí, đồng thời hướng dẫn nhập số căn cước công dân do chúng cung cấp và truy cập mục Vay nhanh.

Nhận thấy yêu cầu bất thường, người dân đã chủ động liên hệ Fanpage Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng để xác minh và kịp thời dừng các thao tác, tránh thiệt hại.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cán bộ nhà nước khi chưa xác minh; tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử; không thực hiện thao tác vay tiền, mở khoản vay theo hướng dẫn của người lạ; khi cần kiểm tra tình trạng hồ sơ hoặc phí chuyển phát hộ chiếu, chỉ liên hệ qua kênh chính thức của cơ quan chức năng và đơn vị bưu chính.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lập tức ngắt liên lạc, dừng giao dịch; nếu đã cung cấp thông tin tài khoản hoặc thực hiện giao dịch, nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị tài chính để được hỗ trợ và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Thủ đoạn này cho thấy tội phạm ngày càng tinh vi khi lợi dụng thủ tục hành chính trực tuyến để tạo lòng tin. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan với những khoản phí nhỏ và tuyệt đối không thực hiện thao tác tài chính theo yêu cầu của người lạ.