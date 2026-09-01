Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào châu Âu: Ba nỗi lo lớn của chủ xe khi sửa chữa

Các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh tiến vào thị trường châu Âu, thu hút khách hàng bằng mức giá cạnh tranh và danh sách trang bị phong phú. Tuy nhiên, mua xe giá rẻ không đồng nghĩa với chi phí sử dụng và sửa chữa hậu mãi cũng rẻ.

Truyền thông nước ngoài chỉ ra ba vấn đề khiến chủ xe châu Âu đặc biệt lo ngại khi sửa chữa ô tô Trung Quốc: linh kiện điện tử và cảm biến đắt đỏ; xe điện có thể bị bảo hiểm tuyên bố tổn thất toàn bộ nếu pin gặp sự cố; và thời gian chờ một số phụ tùng đặc thù có thể kéo dài tới 5 tháng.

Xe ô tô Trung Quốc ngày càng được trang bị nhiều hệ thống điện tử phức tạp và công nghệ hỗ trợ lái, những ưu điểm này cũng có mặt trái: chi phí sửa chữa sau sự cố hoặc tai nạn có thể tăng đáng kể. Đây đang trở thành một trong những vấn đề mà người mua xe tại châu Âu phải cân nhắc.

Linh kiện điện tử và cảm biến rất đắt

Một trong những áp lực rõ nhất đến từ hệ thống điều khiển điện tử ngày càng phức tạp. Nếu xe gặp sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn, chỉ một mô-đun điều khiển hay cảm biến chuyên dụng cũng có thể có giá hơn 10.000 euro.

Chi phí sửa chữa trung bình đối với những mẫu xe này tại châu Âu hiện đã vượt 1.500 euro, trong đó hơn 60% số lần xe phải vào xưởng liên quan đến hư hỏng do tai nạn.

Xét riêng về chi phí sửa chữa, các mẫu xe Trung Quốc hiện đã tiến gần mức của những thương hiệu Hàn Quốc vốn đã có chỗ đứng lâu năm tại châu Âu.

Điều đáng chú ý là với những chiếc xe hiện đại, một vụ va chạm tưởng như không quá nghiêm trọng cũng có thể khiến hóa đơn sửa chữa tăng mạnh. Nguyên nhân là nhiều bộ phận thân vỏ hiện nay tích hợp cảm biến, camera và các mô-đun điều khiển, thay vì chỉ đơn thuần là những chi tiết cơ khí có thể dễ dàng thay thế.

Sửa chữa, linh kiện thay thế và bảo hiểm đang là những vấn đề lớn đối với khách hàng châu Âu khi mua xe Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Xe điện hỏng pin có nguy cơ bị coi là “tổn thất toàn bộ”

Đối với xe thuần điện, vấn đề thậm chí còn phức tạp hơn. Nếu bộ pin gặp sự cố, chi phí thay thế quá cao trong khi việc sửa chữa không mang lại hiệu quả kinh tế, khiến các công ty bảo hiểm ngày càng có xu hướng tuyên bố chiếc xe là “tổn thất toàn bộ” (total loss).

Khi đó, khoản bồi thường bảo hiểm thường được tính dựa trên giá trị còn lại và mức khấu hao của chiếc xe. Chủ xe vì thế có thể phải chịu một khoản thiệt hại tài chính đáng kể, dù chiếc xe chưa chắc đã hoàn toàn không thể sửa chữa.

Đây là rủi ro đặc biệt đáng lưu ý đối với xe điện, bởi bộ pin thường là bộ phận có giá trị lớn nhất của xe.

Khó kiếm phụ tùng, có thể phải chờ tới 5 tháng

Vấn đề thứ ba là nguồn cung phụ tùng. Với một số linh kiện đặc thù, nếu đặt hàng thông qua mạng lưới đại lý chính thức, chủ xe tại châu Âu có thể phải chờ tới 3 tháng. Nếu tìm nguồn thay thế qua các kênh khác, thời gian chờ thậm chí có thể lên tới 5 tháng.

Nói cách khác, ngay cả khi việc sửa chữa không quá phức tạp, chiếc xe vẫn có thể phải nằm xưởng trong thời gian dài chỉ vì thiếu một linh kiện. Trong tình huống này, một lựa chọn khác của chủ xe là tìm đến các gara độc lập chuyên sửa chữa ô tô Trung Quốc. Những cơ sở này thường có các kênh cung ứng phụ tùng trực tiếp hơn, qua đó có thể rút ngắn thời gian chờ.

Khi ô tô Trung Quốc nhanh chóng mở rộng thị phần tại châu Âu, giá bán và trang bị hấp dẫn mới chỉ là một mặt của câu chuyện. Đằng sau đó còn là những vấn đề mà người mua cần tính đến trong suốt vòng đời chiếc xe: chi phí sửa chữa, rủi ro liên quan đến pin và khả năng cung ứng phụ tùng.

Đối với người tiêu dùng châu Âu, đây có thể sẽ là những yếu tố ngày càng quan trọng khi cân nhắc có nên mua một chiếc ô tô Trung Quốc hay không.

Theo LTN