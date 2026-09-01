Máy bay không thân ống kỳ lạ của Mỹ sắp cất cánh thử nghiệm

JetZero huy động 100 triệu USD để phát triển Z4, máy bay “toàn cánh” chở 250 khách, hướng tới giảm tới 50% nhiên liệu và phát thải.

JetZero đã huy động được khoản tài chính mới lên tới 100 triệu USD để tiếp tục phát triển Z4, mẫu máy bay chở khách có thiết kế khác thường khi gần như toàn bộ thân máy bay được tích hợp vào một cấu trúc cánh lớn.

Nguồn vốn mới sẽ giúp JetZero đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thiết kế “toàn cánh”, tiến tới thử nghiệm bay với nguyên mẫu kích thước thực và sau đó là giai đoạn sản xuất thương mại.

Z4 được thiết kế để chở khoảng 250 hành khách trên những hành trình dài tới 5.000 hải lý. JetZero cho rằng cấu hình khác biệt này có thể giúp máy bay giảm tới 50% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải so với các máy bay truyền thống có cùng sức chở.

Thiết kế toàn cánh

Thay vì sử dụng cấu trúc thân ống và hai cánh quen thuộc, Z4 sở hữu một thân máy bay rộng, trong đó phần thân và bề mặt tạo lực nâng được kết hợp thành một thể thống nhất.

JetZero kỳ vọng kiến trúc này sẽ mang lại lợi thế về khí động học và hiệu suất so với những mẫu máy bay chở khách thông thường.

Tuy nhiên, những lợi thế trên vẫn cần được chứng minh trong điều kiện bay thực tế. Một mẫu máy bay trình diễn mang tên Jet1 đang được chế tạo và sẽ là cơ hội đầu tiên để các kỹ sư kiểm nghiệm cấu hình này trên không.

JetZero cho biết đến tháng 6/2026, Jet1 đã hoàn thành khoảng 40% quá trình chế tạo. Máy bay được Scaled Composites, một công ty thuộc Northrop Grumman, đảm nhiệm phát triển.

Chuyến bay đầu tiên của Jet1 hiện được lên kế hoạch vào quý IV/2027. Các cuộc thử nghiệm sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng về đặc tính khí động học, kết cấu cũng như hoạt động của các hệ thống trên máy bay.

Thử nghiệm bay năm 2027

JetZero đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chương trình. Tháng 6 vừa qua, startup này khởi công Factory1 tại Greensboro, bang North Carolina.

Cơ sở mới sẽ phục vụ hoạt động sản xuất và thử nghiệm Z4 trong tương lai, khi JetZero hướng tới mục tiêu đưa máy bay vào khai thác thương mại từ đầu những năm 2030.

Công ty ước tính các hoạt động tại North Carolina có thể tạo ra hơn 14.000 việc làm trong thập kỷ tới.

Đưa một mẫu máy bay từ giai đoạn trình diễn sang sản xuất hàng loạt đòi hỏi nguồn vốn rất lớn cho khuôn mẫu, máy móc, thiết bị và cơ sở hạ tầng. Khoản tài chính mới của JetZero nhằm hỗ trợ chính quá trình chuyển đổi này.

Tom O’Leary, CEO kiêm đồng sáng lập JetZero, cho biết Factory1 được xây dựng với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ chương trình. Ông cho rằng hệ thống thiết bị và cơ sở sản xuất tại North Carolina sẽ là những hạng mục sử dụng vốn quan trọng.

Nguồn vốn mới tiếp sức cho Z4

Khoản vay kỳ hạn có bảo đảm được dẫn dắt bởi Pinegrove Credit Partners và Silicon Valley Bank, một đơn vị thuộc First Citizens Bank. Pinegrove, được Brookfield hậu thuẫn, cùng HRTG Partners cũng tham gia nhóm bên cho vay.

JetZero sẽ sử dụng nguồn vốn cho quá trình hoàn thiện công nghệ, chế tạo máy bay trình diễn Jet1 và phát triển các cơ sở tại Mỹ. Khoản tiền này cũng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động trong nước của công ty.

Sergey Kulyagin, Giám đốc tài chính kiêm thủ quỹ của JetZero, cho biết việc có thêm các tổ chức tín dụng tham gia sẽ mang đến cho công ty một nguồn chuyên môn bổ sung trong quá trình xây dựng chiến lược tài chính cho chương trình.

Craig Caukin, đối tác tại Pinegrove, đánh giá khoản tài chính mới sẽ hỗ trợ một bước chuyển quan trọng của dự án.

“JetZero đang chuyển từ giai đoạn trình diễn sang sản xuất”, ông nói.

Caukin cho biết cấu trúc khoản tài chính được thiết kế dựa trên các cột mốc phát triển của chương trình. Pinegrove có thể mở rộng hạn mức tài trợ khi JetZero đạt được những cơ hội mới.

Trước mắt, cột mốc quan trọng nhất vẫn là chuyến bay dự kiến của Jet1 vào năm 2027.

Đây sẽ là lần đầu tiên thiết kế thân máy bay khác thường của Z4 được kiểm nghiệm ở quy mô kích thước thực trên bầu trời. Kết quả thử nghiệm sẽ giúp JetZero xác định liệu những mục tiêu đầy tham vọng về hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu của Z4 có thể vượt ra khỏi bản vẽ để trở thành một chiếc máy bay thực sự hay không.

Theo IE