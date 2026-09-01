Rác thải nhựa có thể trở thành nguồn nguyên liệu mới cho ngành hàng không

Một dự án quy mô công nghiệp đang mở hướng biến rác thải nhựa thành nguyên liệu cho nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), kết nối công nghệ nhiệt phân với dây chuyền sản xuất nhiên liệu tại nhà máy lọc dầu.

Một công ty năng lượng lớn đã ký thỏa thuận với Niutech, doanh nghiệp Trung Quốc chuyên cung cấp công nghệ nhiệt phân, để lắp đặt một hệ thống quy mô công nghiệp có khả năng biến rác thải nhựa thành nguyên liệu đầu vào cho nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Dự án sẽ nâng cấp một nhà máy lọc dầu hiện có, đồng thời kết nối quá trình xử lý rác thải nhựa với dây chuyền sản xuất SAF được xử lý hydro, tạo thành chuỗi từ nhựa bị loại bỏ đến nhiên liệu hàng không.

Đây là hợp đồng cung cấp thiết bị đầu tiên của Niutech với công ty năng lượng nói trên, dù danh tính doanh nghiệp chưa được công bố. Thỏa thuận được xem là bước tiến hướng tới việc sử dụng rác thải nhựa ở quy mô thương mại lớn hơn như một nguồn nguyên liệu thay thế cho các loại nhiên liệu có lượng phát thải carbon thấp hơn.

Niutech cho biết công nghệ nhiệt phân liên tục của họ có thể xử lý nhiều loại nhựa, kể cả các dòng rác thải hỗn hợp, mà không cần trải qua các công đoạn rửa, phân loại hay sấy khô trên quy mô lớn trước khi đưa vào xử lý.

Biến rác thải nhựa thành nguyên liệu sản xuất nhiên liệu

Hệ thống của Niutech sử dụng công nghệ nhiệt phân liên tục để gia nhiệt rác thải nhựa trong môi trường hạn chế oxy. Quá trình này phá vỡ cấu trúc của vật liệu, tạo ra các sản phẩm hydrocarbon, trong đó có dầu nhiệt phân.

Dầu nhiệt phân sau đó có thể tiếp tục trải qua các bước xử lý và hydro hóa để tạo thành SAF.

Dây chuyền được lên kế hoạch có công suất từ 10.000 đến 50.000 tấn mỗi năm đối với một tổ máy. Theo Niutech, hệ thống có thể xử lý polypropylene, polyethylene, polystyrene, acrylonitrile butadiene styrene (ABS) và nylon, theo từng loại riêng biệt hoặc dưới dạng hỗn hợp.

Việc giảm nhu cầu tiền xử lý có thể đóng vai trò quan trọng khi công nghệ được đưa vào vận hành thương mại. Rác thải nhựa trong thực tế thường chứa nhiều loại polymer khác nhau cùng các chất tạp nhiễm, khiến quá trình rửa, phân loại và sấy trước khi tái chế trở nên phức tạp.

Niutech tuyên bố công nghệ của mình có thể tiếp nhận cả những loại rác thải nhựa có giá trị thấp mà không cần thực hiện các công đoạn tiền xử lý phức tạp thường thấy trong các quy trình tái chế.

Công ty cho biết các hệ thống nhiệt phân liên tục của mình đã được triển khai tại nhiều thị trường, trong đó có Anh, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.

Một số dự án với công suất khoảng 10.000 tấn mỗi năm đã được Niutech hoàn tất và bàn giao.

Nhu cầu SAF mở ra thị trường mới cho công nghệ nhiệt phân

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh các hãng hàng không và nhà sản xuất nhiên liệu đang tìm thêm giải pháp để gia tăng sản lượng SAF.

Các quy định tại châu Âu đang góp phần hình thành một thị trường ngày càng lớn. Quy định ReFuelEU Aviation của Liên minh châu Âu yêu cầu SAF chiếm 2% tổng lượng nhiên liệu hàng không được cung cấp tại các sân bay EU từ năm 2025. Tỷ lệ này sẽ tăng lên 6% vào năm 2030 và đạt 70% vào năm 2050.

Dầu ăn đã qua sử dụng và các loại dầu thải khác hiện là những nguồn nguyên liệu phổ biến cho SAF, nhưng nguồn cung của chúng có giới hạn.

Rác thải nhựa có thể trở thành một nguồn hydrocarbon bổ sung cho quá trình sản xuất nhiên liệu, đặc biệt khi các chính phủ và doanh nghiệp đang đồng thời tìm cách xử lý lượng rác thải nhựa ngày càng lớn và cắt giảm phát thải từ ngành hàng không.

Dự án cũng sẽ là phép thử để đánh giá khả năng tích hợp công nghệ nhiệt phân rác thải nhựa vào một nhà máy lọc dầu quy mô lớn.

Khả năng vận hành liên tục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những cơ sở công nghiệp lớn, bởi bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh tế và công suất xử lý.

Niutech cho biết gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiệt phân cùng những dự án đã triển khai ở quy mô lớn là các yếu tố quan trọng giúp công ty đạt được thỏa thuận lần này.

Niutech mô tả hợp đồng là sự xác nhận đối với công nghệ xử lý liên tục của doanh nghiệp cũng như khả năng triển khai các dự án ở quy mô tương đương nhà máy lọc dầu.

Thách thức tiếp theo không chỉ là xây dựng thêm các dây chuyền riêng lẻ, mà phải chứng minh rằng hệ thống biến rác thải nhựa thành SAF có thể vận hành ổn định, hiệu quả về kinh tế và đủ lớn để trở thành một nguồn cung nhiên liệu hàng không đáng kể.

Nếu đạt được mục tiêu này, công nghệ có thể đồng thời giải quyết hai bài toán đang ngày càng cấp thiết: tận dụng những dòng rác thải nhựa khó tái chế và tạo thêm nguồn nguyên liệu cho quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu hàng không phát thải thấp hơn.

Theo IE