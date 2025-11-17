Đại biểu Quốc hội nêu băn khoăn về quy định ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô

Cho ý kiến về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng đã nêu nhiều băn khoăn về quy định ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Chiều 17/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 10 luật về an ninh, trật tự, trong đó có nội dung liên quan đến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cho ý kiến về Luật Trật tự, an toàn giao thông, đại biểu Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đối với quy định về ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nêu quan điểm. Ảnh: Quốc hội.

Như vậy, đối với trường hợp xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Cho ý kiến về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Hà Sỹ Đồng, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết hầu hết các nước phát triển có quy định này và được xác định là mang lại lợi ích xã hội. Tuy nhiên ở các nước, tỷ lệ sử dụng ô tô rất cao và hầu như không có xe máy, trong khi đó ở Việt Nam tỷ lệ sử dụng xe máy cao.

Theo đại biểu, nếu quy định ghế trẻ em quá cứng nhắc có thể khiến nhiều gia đình buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì đi ô tô hoặc taxi, khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ em còn cao hơn. Đại biểu lấy ví dụ tại Indonesia hay Philippine khi quy định bắt buộc phải có ghế riêng cho trẻ em thì tỷ lệ phụ huynh chở trẻ em bằng xe máy tăng 15-30%. Vì thế, đại biểu đề nghị cân nhắc từ kinh nghiệm của nhiều nước.

Đại biểu Đồng cho biết theo quy chuẩn 123/2024 của Bộ Giao thông vận tải, ghế trẻ em có từ 4 đến 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì mỗi chiếc taxi phải có ít nhất 4 ghế khác kích cỡ.

"Điều này là hoàn toàn bất khả thi", theo đại biểu. Đại biểu đặt vấn đề, thực tế cho thấy, taxi phục vụ khách du lịch và thường kết hợp với các hình thức vận tải khác như máy bay. Nếu yêu cầu cha mẹ mang theo ghế trẻ em, thì sẽ phải mang lên máy bay và phải mang theo ghế trong suốt chuyến du lịch. Nếu yêu cầu hãng taxi phải có ghế trẻ em, cũng không thể đáp ứng khi gia đình có 2 trẻ trở lên.

“Một số gia đình nghèo không có xe ô tô cá nhân sẽ phải gọi taxi đưa trẻ đi tiêm chủng, khám chữa bệnh khi đau ốm hoặc đi đường trời mưa rét. Số lượng taxi có trang bị ghế trẻ em thường ít nên đặt xe khó hơn, thời gian và quãng đường di chuyển không có khách cao hơn nên giá cước cũng tăng cao hơn và chi phí này sẽ đổ lên đầu các gia đình nghèo", đại biểu Đồng nêu quan điểm.